Koeman cambia el discurso: "Tenemos plantilla para ganar La Liga"

Tranquilo y sobre todo más optimista; así se ha plantado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa a su partido frente al Valencia. El neerlandés ha repasado la actualidad del club, centrándose en su futuro tras la ratificación de Joan Laporta antes del parón. Además, ve su plantilla mejorada después de recuperar a varios jugadores hasta el punto de verse con opciones por el campeonato, dejando atrás el "es lo que hay" que espetó hace unas semanas.

Bordalás

"Sí claro. Es verdad que esperamos un partido duro porque sus equipos siempre son muy competitivos. Son muy físicos. La parte con balón será muy importante, además del aspecto defensivo que tenemos que mejorar cosas que nos han faltado. Jugamos en casa, vamos a llevar el peso del partido y vamos a intentar ganar el partido".

Estos días

"Bueno, intento siempre estar tranquilo porque no es fácil. Lo importante es poner la energía en las cosas sobre las que tienes un cierto control. Hay que ir día a día, mejorando cosas y preparando un partido que podemos esperar. Lo que cuentan son los puntos y los partidos que ganas".

@RonaldKoeman: "El equipo está muy metido. Es una semana importante" pic.twitter.com/RsIDLW2Wcz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2021

Agüero

"'Kun' ha mejorado bastante. El otro día hizo 20 minutos en el amistoso y va bien. Le falta lo que le faltaba a Ansu, ritmo de partido. Esto lo tienen que ganar entrando en los partidos. Estará en la lista y su calidad no es cuestionable. Cerca del área es un gran jugador. Nos puede dar muchas cosas arriba. Lo más importante es que está bien físicamente y todavía va a estar mejor".

Dèmbelè

"Lo primero es que está trabajando muy bien. Está haciendo todo lo posible para estar con el grupo. Está haciendo partes todavía, todavía tiene que mejorar. Siempre es complicado dar un tiempo. Hay que esperar a los próximos días. ¿Su renovación? Es cuestión del club".

La Champions

"¿Preocupado? No. El primer partido es el más importante. Nuestra situación en Liga irá mucho por los partidos que tenemos en casa. Sabemos que en la Champions tenemos que sacar los seis puntos en los dos partidos contra el Dinamo. Pero solo me importa lo de mañana. Puede ser una semana interesante y depende de nosotros mismos".

Pedri

"Yo no pongo las cláusulas, es tema del club. Estamos contentos de que haya renovado porque es importante tener a los mejores en casa. Sobre todo a los jugadores de futuro. Como entrenador, intentas mejorar, pero la clave es el jugador. Él tiene que hacerlo todo para mejorar. El carácter es importante. Saber que es joven, que tiene que escuchar a la gente experimentada y saber dónde está. Sobre todo, tiene que seguir trabajando".

Ansu

"Esto lo decidimos mañana. Claro que cada día está mejor porque ha estado mucho tiempo fuera. Entonces esto no se puede recuperar en dos semanas. También hay que pensar que hay tres partidos esta semana y que no puede juagr los tres enteros. Elegiremos lo mejor para él y para el equipo".

Lo peor ha pasado

"Para sacar el mejor rendimiento hay que tener a todos los jugadores disponibles. Sabíamos que había un tiempo en el que nos iban a faltar los jugadores y poco a poco vamos a recuperar. No hay que olvidarse de que estos jugadores todavía no están en su mejor forma. He visto al equipo muy metido y todo el mundo sabe que es una semana importante".

Público

"En todos los partidos ha estado fenomenal. Tener un campo lleno o casi lleno, ya no estábamos acostumbrados. Es una ayuda importante para sentirse en casa".

Continuidad

"Primero ya estoy acostumbrado de que se hable sobre mi futuro. No hace falta estar preocupado por mi, es la función en un equipo grande. Siempre hay cosas contra el entrenador que hay. No es la primera vez. Recuerdo el año pasado en el que también hubo momentos en los que se hablaba sobre el entrenador. El presi me ha apoyado, ha dejado las cosas claras. Pero para cualquier entrenador, hay que ganar".

Lenglet

"Primero por cosa técnica. Sí es verdad que lleva un tiempo con molestias y que no puede entrenar como debe, pero es un chico serio que trabaja siempre muy bien. Tiene que esperar su oportunidad. Ni una queja sobre su profesionalidad, es un ejemplo de cómo debe ser un futbolista a pesar de su situación personal".

Busquets

"Estoy de acuerdo con que ha hecho una gran Nations League. Sabemos dónde está su calidad. Nosotros como equipo podemos ayudarle más a él. No presionamos igual que la Selección, es intentar estar compactos y que esté donde mejor puede estar. Es muy importante para su futuro".

Laporta

"No me gusta hablar más del pasado. No es importante. Todo el mundo pasa momentos buenos, otros más complicados, depende de los partidos que ganas... estoy acostumbrado. Hay que poner la energía donde tienes influencia. Es más importante que las sensaciones que yo haya tenido".

Gavi

"Yo creo que ha demostrado a pesar de su edad que sabe jugar. Cuando tú das una oportunidad a él como se la di yo y Luis Enrique, la ha aprovechado. Es lo bonito del fútbol. La gente joven es el futuro. Depende del jugador mismo, pero lo importante es dar las oportunidades y buscar el equilibrio".

La plantilla mejora

"Es verdad que poco a poco va siendo la plantilla que queremos. Con las bajas que tenemos, buscamos jugadores que mejoran la plantilla. Siempre hay lesiones, tuvimos algo de mala suerte. Las lesiones de los delanteros nos han dejado limitados. Tenemos una plantilla para competir el campeonato".

