Dani Alves se ofrece para volver al Barça: "Solo tienen que llamarme"

Giro de los acontecimientos en Can Barça. Dentro de la búsqueda de un relevo en el banquillo culé, siempre y cuando Joan Laporta de boleto a Ronald Koeman, ha aparecido un candidato inesperado... pero para regresar al equipo como jugador. Dani Alves está en Barcelona después de rescindir su contrato con el São Paulo. El futbolista, en una conversación con el diario SPORT, se ha ofrecido al club para fichar si necesitan un futbolista más para el lateral derecho.

Primero fue el periodista Oriol Domènech en el programa 'Onze' de Esport3 el que explicó la situación del brasileño. Ahora, ha sido el mismo jugador: "Si el Barça cree que me necesita solo tiene que llamarme". "Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa", sentenció en esta entrevista donde también habló sobre su polémico adiós.

"Sonaría muy ventajista decir que ahora el Barça me necesita. Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé", concretó el futbolista carioca.

Dani Alves durante un partido con el Sao Paulo Reuters

El pasado verano disputó la Copa América y los Juegos de Tokio con Brasil y a sus 38 años no ha dicho su última palabra. De hecho, el futbolista más laureado de la historia busca nuevo equipo. Alves cree que la mezcla de juventud y experiencia es una fórmula ganadora. "Nosotros ya fuimos jóvenes y no estábamos preparados para defender una responsabilidad tan grande como es defender el Barça, por más bola que le den y por más que se hable sobre ellos. Todo es novedad. Es la mezcla de los dos lo que da equilibrio y posibilidad para luchar por grandes cosas".

