Neymar llama al PSG para explicar sus polémicas palabras sobre una retirada

Neymar Jr. paralizó al mundo del fútbol al dejar caer una posible retirada. El jugador del PSG aseguró que no sabía si iba a poder luchar mucho tiempo contra la presión y que, por ello, tenía claro que el Mundial 2022 sería su última participación con Brasil en una cita de dicho calado. Unas declaraciones que sorprendieron, especialmente en un PSG que recientemente le renovó hasta 2025. Por ello, Neymar ha querido contactar con el club para mandar un mensaje de tranquilidad.

El delantero brasileño ha llamado en las últimas horas a Leonardo. El director deportivo, peso pesado del club y rostro más importante tras Al-Khelaifi, ha escuchado de la propia boca de Neymar cuál era la intención de sus palabras. Y, en esa charla, ha dejado claro que no se refiere a su futuro en el PSG sino simplemente en la selección de Brasil, tal y como ha publicado el diario francés L'Equipe.

Una conversación necesaria para tranquilizar a la cúpula del PSG, que como aficionados y personajes cercanos al club se quedaron anonadados ante las declaraciones de Neymar. Que el brasileño dejara en el aire una posible retirada apenas unos meses después de haber renovado con el club galo no tenía ninguna explicación. Finalmente, y tras esa tensión inicial, esa situación no parece que se vaya a dar.

Neymar, que fue protagonista del tráiler de un documental para Dazn, aseguró que el Mundial de Catar 2022 iba a ser el último de su carrera. "Creo que el Mundial de Catar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista", confesó en un avance de un documental que, de momento, ya ha logrado tener impacto mundial con esa simple declaración.

Dentro de esta pieza, Neymar también relatará alguno de los momentos más duros de su carrera como fue la lesión de espalda en el Mundial 2014. Un recuerdo que califica como "uno de los momentos más duros" de toda su carrera deportiva. "Me estropeó el sueño de jugar un Mundial, de llegar a semifinales, a una final. Cuando me hice daño en la espalda, Marcelo intentó ayudarme a levantarme pero no podía. Yo intentaba mover las piernas pero no podía, no tenía fuerzas para levantarme. Decía: 'No puedo, no puedo, no siento nada'", llega a contar durante el documental.

Neymar, blindado

Más allá de la llamada a Leonardo, Neymar firmó una ampliación de contrato con el PSG hasta 2025. En un primer momento se esperaba que la vinculación se alargara hasta 2026, pero finalmente acordaron un año menos y manteniendo las mismas condiciones salariales de estas últimas temporadas. Un contrato que, teniendo en cuenta el momento de crisis, no disgustó a Neymar.

