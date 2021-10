Paso adelante de España sub21 camino al Europeo con la goleada ante Irlanda del Norte

Victoria de la selección española sub21 en su compromiso ante Irlanda del Norte. Tres goles marcaron los de Luis de la Fuente en La Cartuja de Sevilla y tres puntos más al bolsillo camino al Europeo de la categoría. Sergio Gómez fue el gran protagonista del encuentro con su doblete, mientras que Abel Ruiz redondeó el triunfo para el 3-0 definitivo.

España fue muy superior al combinado norirlandés de principio a fin. El equipo de De la Fuente propuso un fútbol basado en la velocidad y en la combinación entre sus jugadores. Aunque hubo que esperar hasta pasado el ecuador de la primera mitad para que la sub21 se pusiese por delante en el marcador.

Antes del 1-0, el combinado español gozó de ocasiones para abrir la lata. Y de varias, además. Abel Ruiz tuvo dos oportunidades, tras esto un buen centro de Miranda no encontró rematador y la siguiente la tuvo Rodri, pero su remate lo desvió Webber a córner.

Sin embargo, el gol de España llegó desde el punto de los once metros. En el minuto 26, un centro de Carreira dio en la mano de Jack Scott y Vitaly Romanov no dudó a la hora de señalar la pena máxima. El balón fuera para Sergio Gómez y este no falló para poner a la sub21 por delante en el luminoso.

Tan solo seis minutos después, el propio Sergio Gómez puso tierra de por medio en el marcador. El extremo del Anderlecht culminó una bonita jugada de España que nació desde la portería de Agirrezabala. Toques rápidos para que el balón acabase en los pies de Rodri, quien metió un pase perfecto a Sergio Gómez para que firmase su doblete particular en el choque de tiro cruzado.

Culminación perfecta

España se fue ganando por 2-0 al descanso y tras el paso por vestuarios continuó siendo mejor que su rival sobre el verde de La Cartuja. Abel Ruiz y Gaspar, por partida doble, pudieron aumentar la renta de la sub21 en la reanudación, pero el tercero de la noche llegó un poco antes de la hora de encuentro.

Piña de los jugadores de la selección española sub21 para celebrar el gol de Abel Ruiz EFE

Unai Vencedor se la puso a Abel Ruiz para que este mandase el esférico al fondo de la portería de Irlanda del Norte de cabeza. Premio para el delantero del Sporting de Braga, que lo había intentado con ahínco durante todo el encuentro. Y premio también para un Unai Vencedor omnipresente en la medular de la Selección.

El 3-0 fue el detonante para que los entrenadores de uno y otro equipo comenzaran a mover banquillo. Pero lo que no volvió a moverse fue el marcador, aunque para el recuerdo quedará el debut con la sub21 del canterano del Real Madrid Miguel Gutiérrez.

Finalmente, victoria para una Selección sub21 que se consolida como líder de su grupo gracias a su pleno de victorias. Tres de tres. Aunque eso sí, no hay tiempo para la relajación, ya que Rusia también suma a estas alturas de la fase de clasificación nueve puntos con un partido más que los españoles.

España 3-0 Irlanda del Norte

España: Agirrezabala; Carreira, Francés, Fontán, Miranda (Miguel Gutiérrez, 76'); Rodri (Antonio Blanco, 71'), Turrientes (Nico González, 57'), Vencedor (Fer Niño, 71'); Gaspar Campos (Nico Williams, 57'), Abel Ruiz, Sergio Gómez.

Irlanda del Norte: Webber; Hume, Donnelly, Balmer (David McClelland, 67'), Sam McClelland; Galbraith, Boyd Munce, Scott (Cousin-Dawson, 46'); Conn-Clarke (Smith, 46'), Waide (O'Neill, 67'), Lane (McGovern, 67').

Goles: 1-0, 26' Sergio Gómez (p.); 2-0, 32' Sergio Gómez; 3-0, 56' Abel Ruiz.

Árbitro: Vitaly Romanov (Ucrania). Amonestó a los visitantes Donelly (73'), O'Neill (82') y Cousin-Dawson (87').

Incidencias: Partido de la cuarta jornada en el Grupo C de la fase de clasificación para el Europeo de 2023 en Georgia y Rumanía ante 2.500 espectadores en el estadio de La Cartuja (Sevilla, España).

