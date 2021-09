Koke: "No me preocupa el tema Griezmann, no juega él solo"

El Atlético de Madrid visita este martes San Siro para disputar ante el Milan el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro, Koke Resurrección acompañó al 'Cholo' Simeone en la tradicional rueda de prensa. El centrocampista ya se encuentra recuperado de su última lesión y listo para ayudar al equipo. Además, el jugador habló sobre la situación de Griezmann.

Koke es la principal novedad del Atleti para visitar Milán. Aunque todos los focos no están puestos en él, sino en un Griezmann que regresó al conjunto colchonero el pasado verano. "No me preocupa el tema de Antoine. No juega él solo, jugamos todos y tenemos que recuperar todas esas sensaciones de estar a un mejor nivel y competir mejor", comenzó diciendo sobre el francés.

"No me preocupa que no chute o no haga goles, eso va a llegar, porque calidad tiene y la confianza de todos también. No es un tema solo suyo, debemos estar todos juntos. Seguro que prefiere jugar y no chutar, pero que el equipo gane a marcar un gol y que pierda", agregó Koke cuando le preguntaron sobre el 'caso Griezmann'.

Antoine Griezmann, durante el Atlético de Madrid - Oporto REUTERS

En cuanto a su estado físico tras la lesión, el centrocampista afirmó que se encuentra "bien". "He estado parado una semanita y de alguna manera me ha venido bien para refrescar la cabeza y las piernas y estar a tope con el equipo de nuevo. Es un partido muy importante", aseguró el futbolista.

"Todos lo son, es el segundo del grupo y nos toca fuera de casa. Tenemos que ganar. Hay que recuperar sensaciones, pero cada partido es diferente y trabajamos para mejorar, ganar partidos y para tener contenta a la gente y quedarnos contentos nosotros", añadió el rojiblanco.

Duelo ante el Milan

Para Koke sí que hay aspectos a mejorar: "Se trata de hacer goles y que no nos marquen. Estar fuertes en las áreas, entrar enchufados a los partidos… Es lo que hay que mejorar. Se trata de marcar goles y que no nos hagan, hay que mejorar en las áreas".

En cuanto al encuentro frente al AC Milan, el jugador señaló que es un partido clave "este y todos". "Nuestra mentalidad en este club es jugar cada partido como si fuera el último. Jugaremos como si fuera una final", sentenció Koke en la rueda de prensa previa al partido de San Siro.

