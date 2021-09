Neymar se harta y enciende las alarmas: "Se acabó el famoso 'Joga Bonito'"

La jornada de la Ligue-1 dejó las victorias de PSG y Olympique de Lyon contra Metz y Troyes, respectivamente. Neymar fue protagonista en el triunfo de su equipio con una asistencia a Achraf en el minuto 94, pero parece que también quiso ver después que había pasado en el otro partido que se jugó simultáneamente. Y entonces fue cuando vio algo que le enfureció.

Neymar estalló en su cuenta de Instagram por una tarjeta amarilla que vio su compatriota Lucas Paquetá, que juega en el Lyon. Si bien son rivales, el del PSG salió en defensa del centrocampista y clamó al cielo por el motivo por el que fue amonestado este, que fue nada más y nada menos que provocar, supuestamente, a un rival con un regate.

Paquetá intentó un sombrero en la banda y pidió mano del rival. Se señaló solo que el balón salió de banda y el colegiado acabó amonestando al del Lyon. A Neymar no le entra en la cabeza lo que pasó y, recordando algo parecido que le sucedió a él, mostró al mundo su cabreo.

"Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate... El gesto técnico es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realica. Eso es lo que me pasó a mí la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá", escribió. Dejó, además, una sentencia dura: "Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso 'Joga Bonito'. Disfruten mientras puedan".

Neymar no ha sido el único que ha mostrado su enfado. En las redes, el vídeo de la amarilla está siendo muy comentado y, precisamente, son muchos los que lo comparan con la acción a la que hacía referencia Neymar, que sucedió la temporada pasada en un partido contra el Montpellier y acabó con una reprimenda arbitral hacia el propio Neymar por hacer un sombrero.

La victoria del PSG

El marroquí Achraf, con dos goles, el segundo en el tiempo añadido, dio la victoria al Paris Saint-Germain frente al colista de la Ligue 1, el Metz, que mostró algunas de las carencias del cuadro parisino, abonado al individualismo sin un sistema reconocible.

Como la pasada jornada frente al Lyon, el Paris Saint-Germain se salvó sobre la bocina. Si hace tres días el argentino Mauro Icardi se disfrazó de héroe con un tanto en el minuto 93, ahora el turno le tocó a Achraf, que firmó un partido sobresaliente para dar la victoria a su equipo.

