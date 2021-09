Marcos Alonso y su toque de atención: "Hincar la rodilla contra el racismo está perdiendo fuerza"

Marcos Alonso, futbolista español del Chelsea, anunció que no hincará más la rodilla antes de los partidos y que en su lugar se señalará la insignia 'No to Racism' como gesto contra el racismo.

La iniciativa de hincar la rodilla surgió a raíz del movimiento 'Black Lives Matter' en junio de 2020 y ha sido utilizada por todos los equipos de Inglaterra, así como por la selección nacional desde entonces. Alonso ha sido uno de los pocos en distanciarse y asegurar que "está perdiendo fuerza", como se ha pronunciado en una entrevista en The Guardian.

"Estoy totalmente en contra del racismo y estoy en contra de todo tipo de discriminación. Prefiero poner mi dedo en la insignia donde dice: 'No al racismo', como lo hacen en algunos otros deportes y fútbol en otros países. Prefiero hacerlo de esta manera y, por supuesto, decir muy claramente que estoy en contra del racismo y respeto a todos", dice.

Jugadores de la selección de Escocia hincan la rodilla en referencia al Black Lives Matter @ScotlandNT

"Prefiero hacerlo de esta manera. Es mi manera de hacerlo. Creo que es otra manera. Y tal vez creo que está perdiendo un poco de fuerza al revés (hincando la rodilla). Así que prefiero hacerlo de esta manera y demostrar que apoyo plenamente la lucha contra el racismo", añade.

Su decisión es algo que ha tratado de forma individual y que no ha hablado con sus compañeros de equipo: "No hemos hablado de eso. Estamos en el vestuario y somos como una familia. Tengo una muy buena relación con todos. Amo a todos y, hasta ahora, no hemos hablado de eso. No creo que sea necesario pero, por supuesto, si tengo que hablar con alguien, diré lo mismo que acabo de decir y no creo que haya ningún problema. Por ahora, prefiero apuntar a la manga y eso es lo que haré", asegura.

A Marcos Alonso también le preguntan por los abucheos que reciben los futbolistas, como es en su caso en el estadio del Tottenham. El jugador español cree que se debe, en ese caso, a los goles que les ha metido y que no le importa porque "ser abucheado cuando juegas fuera, es música para mis oídos", dijo.

El caso de Zaha

La postura de Marcos Alonso sigue los pasos de la que tomó Wilfried Zaha, también futbolista de la Premier League, en el Crystal Palace. El delantero también dejó de arrodillarse y alegó que se había convertido casi en un ritual y eso hacía que el gesto perdiera fuerza. Aunque nunca llegó a estar convencido y es que, como aseguró, sus padres le enseñaron a mantenerse erguido y estar orgulloso de ser negro.

