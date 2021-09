Simeone: "Somos muy respetuosos hacia el comité arbitral"

Lunes de refrenda para Diego Pablo Simeone. El Atlético de Madrid está en el punto de mira tras lo sucedido este pasado sábado en el Wanda Metropolitano entre Joao Félix y Jesús Gil Manzano. El enfado con el comité arbitral fue tal que hasta el director deportivo, Andrea Berta, bajó al campo y, según recogió el acta, esgrimió que "este árbitro no nos pite nunca más". El técnico rojiblanco ha destacado que en su equipos "somos muy respetuosos hacia el comité arbitral".

"Tenemos que mejorar absolutamente. No tengo ninguna duda de que lo haremos, somos muy respetuosos hacia el comité arbitral. Se puede conversar, pero hay que bajar esos números porque no son buenos para nosotros", destacó el argentino en la rueda de prensa de este lunes. Aún no conocen la decisión que tomará el Comité de Competición con respecto a la sanción que le caerá al delantero portugués por las acciones del encuentro frente al Athletic.

Lejos de buscar más excusas en el arbitraje, Simeone también habló de la falta de gol de su equipo a pesar de los fichajes de este verano. "En este inicio de temporada sigo confirmando aún más tras ver los partidos de muchos equipos que la contundencia hará la diferencia, todos juegan bien, corren, presionan, llegan al área rival muy bien y al final de la jugada hace la diferencia entre los equipos", sentenció el técnico rojiblanco. Ni Griezmann, ni Luis Suárez encuentran el camino del gol: "Confío en Antoine, es un jugador importante para nuestro equipo y todo lo que le tengo que decir se lo he dicho".

También habló individualmente sobre el uruguayo. "Confío en todos los futbolistas que tengo, entiendo que Luis llego el último con Ángel. Trippier y Lodi. Cuando hubo parón de selecciones tuvo que parar por el problema que los médicos comentaron y es normal que tome su tiempo para ponerse de la mejor forma. Es importante para el equipo", argumentó Simeone sobre su estado físico. No se ha visto a Suárez muy en forma en estos primeros choques.

Cree que la mejora colectiva es necesaria, pero también que está cerca: "Me conocen desde hace tiempo y no buscamos excusas, sólo tenemos que buscar más allá de todo lo que se sabe que los jugadores estén bien en el campo, es nuestro trabajo, más allá de todo lo que haya podido pasar no le importa a nadie, a la gente lo único que le importa es que los jugadores estén buen cuando salgan a jugar". Tendrán un duelo este martes con un equipo que se empieza a jugar la vida.

El Getafe

Al menos, esa es la sensación que transmite la situación que vive su entrenador, Míchel. "El Getafe está en un momento difícil pero ha competido mejor de lo que reflejan los resultados, no me imagino otro partido que no sea difícil", señala Simeone sin querer hacer de menos al conjunto azulón. No han sumado ni un solo punto en lo que va de temporada y la sensación de que podría caer tras otro mal resultado es real.

