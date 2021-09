Romeo, el hijo de Beckham que emula a su padre: de pasar por la Academia de Nadal al Inter Miami

Llevar el peso del apellido Beckham no es sencillo y Romeo (Westminster, Inglaterra, 2002) lleva un tiempo lidiando con esto. Este joven jugador bastante polivalente que todavía necesita curtirse en partidos de mayor exigencia, pero que tiene todo el futuro por delante, acaba de empezar de forma profesional en el mundo del fútbol. Eso sí, como hacía David en su momento, no renuncia a su carrera como modelo y seguirá cuidando su figura como 'influencer'.

Es una figura mediática, seguramente el segundo Romeo más conocido del mundo y con un cartel atractivo para cualquier marca por su figura de modelo. Desde bien joven ha tenido que lidiar con el revuelo mediático que, por ejemplo, provocó la llegada de su padre a España. En Estados Unidos, la familia Beckham sigue siendo igual de importante y su hijo copa portadas de revistas famosas, tanto por su relación con la moda como por las sentimentales.

Ahora también busca triunfar en el mundo del fútbol siguiendo los pasos de su padre y desde Estados Unidos, donde el deporte rey sigue emergiendo a pasos agigantados. El país está viviendo una irrupción de jóvenes talentos más que interesante con Christian Pulisic, Sergiño Dest y Weston McKennie, entre otros. Además, su influencia en Europa sigue aumentando después de que la presencia de propietarios norteamericanos haya crecido exponencialmente en los últimos tres años.

El segundo de los hijos de David Beckham debutó profesionalmente con el equipo filial del Inter de Miami, cuyo propietario es su padre, a sus 19 años. El jugador del Fort Lauderdale FC tuvo 78 minutos para mostrar por momentos destellos de calidad y que podrían ilusionar a su padre en un futuro. Precisamente, en este club comparte vestuario con Harvey, el hijo de Phil Neville, otro excompañero de David durante su etapa en el Manchester United que ahora es entrenador en la MLS.

Primero, modelo

Por muy pocos meses, el pequeño nació en el exclusivo hospital londinense de Portland, pero podría haberlo hecho en Madrid, ya que sus padres se mudaban a la capital española cuando él aún no había cumplido su primer añito de vida. Llegó al mundo tres años después que su hermano mayor Brooklyn y precisamente él asistió al parto de su madre junto al deportista que entonces triunfaba en el United.

Con un gran parecido a su madre, el gusto por la moda del hijo de los Becks le viene de lejos y siempre ha sido el más mediático de los cuatro vástagos de David y Victoria. Hay algo que también comparte con su padre dentro del mundo de los modelos: sus cambios de peinado. Ya sea largo, corto o rubio platino, Romeo sorprende tanto en sus publicaciones de Instagram como en sus colaboraciones.

Este año ha sido la figura de la próxima campaña otoño-invierno de Yves Saint Laurent, aunque desde pequeño ha sido imagen de muchas marcas. Con doce años protagonizó la campaña de Navidad de Burberry y ya con 18 fue portada de L'Uomo Vogue.

Pasión deportiva

Desde muy pequeño, Romeo mostró su amor por el deporte y, sobre todo, por el fútbol. Sea como fuere, parece que el joven quiere seguir los pasos del antiguo crack de Manchester. Lo hará, eso sí, en la USL League One, una suerte de tercera división americana. Eso sí, no fue siempre así. "Cuando me dijo que quería dejar el fútbol para dedicarse al tenis, una parte de mí quedó devastada, pero también sentí alivio", bromeaba su padre.

David presumía del talento de su vástago para ser su heredero en el campo jugando en las categorías inferiores del Arsenal, pero el niño cambió el balón por la raqueta antes justo de entrar en la adolescencia. El hijo de los Beckham hizo una clase magistral y privada impartida por Grigor Dimitrov y el búlgaro alabó sus cualidades explicando que tenía un "alto potencial".

Y sus padres, para apoyar a su hijo, le construyeron una pista de tenis en su casa para que pudiera entrenar a todas horas sin salir de su hogar familiar. Incluso llegó a inscribirse en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca. Con 14 años se inscribió en uno de los múltiples campus que ofrece el manacorí. Finalmente, la idea del tenis no cuajó y ahora busca su hueco en el mundo del fútbol.

