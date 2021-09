El mensaje tranquilizador de Pelé sobre su estado de salud: "Estoy mejor"

Nuevos avances en el estado de salud del histórico Pelé. El exjugador brasileño de 80 años fue operado recientemente de un tumor en el colon. Una operación complicada, más a su edad, y de la que sigue recuperándose. Tras las últimas muestras de preocupación por su situación, el propio Pelé ha querido trasladar un mensaje de calma a todos sus aficionados mediante una publicación en redes sociales.

Pelé, a través de su perfil oficial de Instagram, ha compartido una imagen en silla de ruedas y acompañado de los servicios médicos donde deja ver su buena condición de salud después la intervención. Además, ha añadido un breve mensaje como si de un parte médico se tratara. "Como podéis ver, estoy dando puñetazos al aire para celebrar que cada día estoy mejor", ha querido recalcar Pelé.

El brasileño, además, ha subrayado que "el buen humor es la mejor medicina" y él tiene de "sobra" de esa cualidad. "No podía ser de otra manera", ha llegado a bromear en este pequeño texto. "He recibido tanto afecto que mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a todo el increíble equipo del Hospital Albert Einstein", ha agradecido en el mismo mensaje.

Pelé aún no tiene fecha de alta fijada, o al menos no se ha hecho pública. Sin embargo, y consciente de la preocupación que se había generado en el mundo del fútbol, el brasileño parece estar dispuesto a actualizar su estado de salud de manera constante. Su cuenta de Instagram está siendo el portal para confirmar cómo se encuentra, publicando hasta el momento desde el pasado 31 de agosto cuando quiso desmentir un posible delicado estado de salud.

"Chicos, no me he desmayado y tengo muy buena salud. Fui a hacerme mis exámenes de rutina, que no había podido hacer antes por la pandemia. Que sepan que no juego el próximo domingo", publicó en su cuenta oficial. Poco después, el propio Pelé confirmaría esa intervención por el tumor detectado: "El sábado pasado me sometieron a una operación para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante los exámenes que mencioné la semana pasada".

Desde su intervención el pasado día 6 de septiembre, Pelé ha seguido informando de sus avances. El pasado día 17, de hecho, salió de la UCI en un nuevo paso hacia su normalidad. Los próximos días continuarán siendo claves, pero por el momento Pelé ya ha demostrado que se encuentra mejor más de una semana después de haber pasado por quirófano.

