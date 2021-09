Cristiano dio un intenso discurso a sus compañeros en el United: "He vuelto por dos razones..."

Cristiano Ronaldo debutó el pasado sábado con el Manchester United. Doce años después de su marcha al Real Madrid, el delantero portugués se volvió a poner la camiseta de los red devils en un partido y volvió a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores de la historia. En Inglaterra solo se habla de su doblete contra el Newcastle en su 'redebut' en Mánchester.

En medio de una marea de elogios, The Sun ha desvelado lo que Cristiano dijo a sus nuevos compañeros nada más llegar al equipo. Haciendo gala de su liderazgo, el futbolista luso soltó un discurso delante de todos con el objetivo de motivar al vestuario de cara a una temporada en la que se quiere aspirar a todo. "El discurso de Ronaldo fue muy poderoso y edificante. Todo el grupo de jugadores y el cuerpo técnico escucharon en silencio", apunta el rotativo inglés.

El discurso dijo así: "He vuelto al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo al club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo.

No he vuelto para ser una cheerleader. Si queréis triunfar, necesito que améis a este club de todo corazón. Tenéis que comer, dormir y luchar por este club. Juguéis o no juguéis, tenéis que apoyar a vuestros compañeros y dar siempre el 100% por el club

Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad? Todos ustedes son jugadores increíbles y creo en ustedes, de lo contrario no habría regresado", dijo Cristiano según el medio británico.

La dieta de Cristiano

Los compañeros de Cristiano en el Manchester United también se quedaron sorprendidos al ver la estricta dieta que el futbolista portugués sigue para mantenerse activo con 36 años.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United en la temporada 2021/2022 Reuters

Así lo desveló Lee Grant, tercer portero del United, en una entrevista con la radio inglesa TalkSport, en la que habló sobre el impacto de la dieta de Cristiano.

"El viernes, cuando acabamos de comer, había varios postres en el menú, tarta de manzana, brownies con nata, etc. Pero nadie se atrevía a ir a por ellos", contó Grant.

"Un compañero me preguntó "¿Qué tiene Cristiano en su plato?". Y era el plato más sano que te puedas imaginar. Tenía varios platos y uno de ellos tenía quinoa, aguacate y un par de huevos cocidos. Es normal que esté en ese increíble estado de forma", apuntó.

