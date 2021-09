Luis Enrique: "¿Perder ante Suecia? ¿Por qué sois negativos? No es el partido más difícil"

La selección española afronta su primer partido del parón internacional ante Suecia. En la previa del encuentro que se disputa este jueves, Luis Enrique ha comparecido ante los medios de comunicación. El asturiano ha reflexionado sobre la teoría de Carlo Ancelotti de titulares y suplentes. Por otro lado, no ha dado pistas sobre el once titular frente al combinado nórdico. Los siguientes rivales de España, en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022, son Georgia y Kosovo.

¿Siente el apoyo?

"Siempre he percibido el apoyo, pero es verdad que después de la Eurocopa la gente está más contenta. Es la realidad".

Partido frente a Suecia

"El partido se va a parecer a los anteriores por el estilo de las selecciones. Nosotros jugamos con nuestro patrón. La importancia del partido es vital".

Ventana complicada en septiembre

"Dije históricamente porque es el recuerdo que tengo como jugador y es porque a lo mejor no se llega al 100 por 100. Mi trabajo es que los jugadores estén a tope para los partidos que tenemos que afrontar".

¿Perder ante Suecia?

"¿Por qué sois negativos? No es el partido más importante que he tenido como seleccionador".

Estilo de la Selección

"Siempre me quedo con el juego. Siempre lo he dicho. Eso nos lleva a los resultados. Se supone que si generas más ocasiones y defiendes... al final tienes más opciones de ganar el partido".

Once titular de España

"No me preocupa. Cuando nos concentramos y vemos cómo entrenan decidimos quién juega".

¿Qué pasa si hay que ir a la repesca?

"Ir a una repesca implica mucho riesgo. Solo pensamos en ganar a Suecia que sería muy importante para nosotros".

Once elegidos

"La mayoría de los que están aquí han estado en la Eurocopa. Queremos repetir comportamientos. Recordarles que no están en los clubes y que tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos en los meses anteriores".

Reflexión de Ancelotti sobre titulares y suplentes

"Es una buena reflexión la que hizo sobre eso. Al final quienes ganan los títulos es el equipo. A veces hay suplentes que deciden partidos. Se habla de titulares y suplentes, pero lo importante es el equipo".

Jugar contra Suecia

"Jamás me he quejado de la actitud de Suecia en el partido de la Eurocopa. Es falso eso que preguntas. A partir de ahí... me gusta jugar contra Suecia. Es verdad que hemos jugado mucho en las últimas veces. Me gustaría jugar contra otras selecciones por eso pero estoy contento".

