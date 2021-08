Eric García: "Estar en la Selección es algo que ni en mis mejores sueños se podría mejorar"

Éric García ha vuelto a ir convocado con la Selección. El central del Barça, siempre en entredicho por su rendimiento precoz, ha vuelto a ser elegido por Luis Enrique para formar parte del equipo nacional y él no quiere fallar en esta fase fundamental de la clasificación para el Mundial 2022. España se la juega ante Suecia tras empezar con dudas esta ronda y el defensa será parte fundamental del grupo después de ser muy importante durante la Eurocopa.

Junto a Unai Simón es el único de los hombres que fueron al torneo continental y también a la Eurocopa que está en esta convocatoria. Él lo ve como una responsabilidad. "Es verdad que ha sido un verano de ensueño, el fichaje por el Barça, la llamada para la Eurocopa, el buen papel que hicimos, la plata olímpica, que la valoro muchísimo... Ni en mis sueños lo podría mejorar. Ahora estoy con ganas de que siga la temporada y de lograr mis objetivos. Estoy muy agradecido de estar aquí", concretó el futbolista.

Explicó en esta rueda de prensa a la que compareció el martes que su presencia es parte del plan para seguir ganando trascendencia tras un año en el que no jugó demasiado en el Manchester City. "Me siento muy bien, físicamente y mentalmente. He jugado dos partidos y sé que tengo cosas que mejorar. Lo voy a tratar de hacer, pero no por las críticas, sino porque siempre intento buscar cosas que pueda potenciar", aseguró Éric.

Ante una cita clave frente al rival más directo por la clasificación, Éric cree que están preparados para afrontar este reto: "Somos muy conscientes de lo que nos jugamos. Tuvimos el partido en la Eurocopa, que ya era importante, pero este aún lo es más. El equipo está preparado. Sabemos cómo nos va a plantear el partido Suecia. Tiene jugadores de mucho nivel, muy peligrosos a las contras. Tratar de hacer nuestro partido, mirando el partido contra ellos en la Euro, potenciando lo que nos salió bien y tratando de mejorar lo que no hicimos tan bien".

