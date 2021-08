García Pimienta alarga la crisis del Barça: critica su cese y desvela mensajes del primer equipo

Javier García Pimienta, exentrenador del FC Barcelona B, ha criticado su reciente despido y ha explicado por primera vez cómo se produjeron todos los movimientos en el filial azulgrana. El técnico, ahora en busca de nuevos retos, asegura que no tenía constancia de que fuera a ser cesado. Además, revela que recibió mensajes de jugadores "consagrados" donde apoyaban su llegada al primer equipo.

El hasta hace unos meses entrenador del primer filial del Barcelona ha reconocido sentirse "dolido, triste y cabreado" porque "no fueron las formas correctas" y "no fue justo". "Lo único que me dijeron es que querían que entrara su gente", ha confirmado en una entrevista para el diario Mundo Deportivo.

Todo se sucedió a finales de mayo. García Pimienta tenía contrato hasta 2022 y estaba analizando categorías inferiores para ver qué talentos se aproximaban. Alexando, uno de los hombres fuertes de la gestión de la cantera culé, le confirmó incluso que iba a seguir en el puesto. Él era "una de las personas que más ha confiado" en García Pimienta, por lo que su palabra tenía gran valor. Pero todo cambió.

"Dos semanas más tarde, Yuste me comunicó que me despedía y me agradeció el trabajo", ha desvelado en el diario catalán. García Pimienta acudió a la cita pensando que era "una reunión de planificación". "Hasta que llegué allí y me despidieron. Lo único que me dijeron fue que querían que entrara su gente, que no había otros motivos".

El 11 de junio se confirmaba la noticia. "El FC Barcelona ha comunicado a Francisco Javier García Pimienta que rescinde su contrato. El club expresa públicamente su agradecimiento a García Pimienta por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro", indicó la entidad culé en un comunicado oficial.

Sustituto de Koeman

El nombre de García Pimienta, que semanas antes había sonado para reemplazar a Koeman, desapareció por completo del organigrama culé. Él fue uno de los candidatoa a dar el salto al primer equipo si no se encontraba sustituto. "Mucha gente lo quería", cree García Pimienta, que ha sacado a la luz mensajes de la primera plantilla.

"Incluso jugadores consagrados del primer equipo me enviaban mensajes diciéndome que se alegrarían mucho si se apostara por mí". Pese a ello, García Pimienta fue cesado y se quedó sin su sueño de entrenar al primer equipo porque "a veces es más fácil optar por un nombre" que confiar en un técnico del filial.

Tras su salida, Ronald Koeman consiguió convencer a Laporta de que él era el indicado. Desde entonces, el holandés ha logrado incorporar a fichajes soñados como Memphis Depay, pero también ha tenido que decir adiós a estrellas como Leo Messi. El Barça, además, ha impulsado un cambio de caras en todo el organigrama.

