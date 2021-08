La rajada del padre de Leo Messi tras el debut en su regreso a Barcelona

Una de las imágenes de este fin de semana ha sido ver a Leo Messi por primera vez con otra camiseta distinta a la del FC Barcelona. El argentino debutó con el PSG este domingo y la afición parisina vivió el instante que llevaba tanto tiempo esperando desde que se confirmó su fichaje por el conjunto francés. Pero ha sido este lunes cuando su padre, Jorge, ha protagonizado la rajada del día a su llegada a la Ciudad Condal.

A la pregunta sobre si sigue dolido con el club azulgrana, el también representante del nuevo número '30' del PSG respondió: "No, con el club no". Los periodistas que estaban en el exterior del aeropuerto le repreguntaron al ver esa contestación sobre con quién sí que estaba dolido: "Con algunos, pero ya está". No cabe duda de que hay bastante rencor en sus palabras con la actual directiva del Barça después de cómo se desarrolló su final en la entidad culé.

El patriarca de los Messi también respondió brevemente al micrófono de GOL Televisión, y afirmó que "no se me hizo raro ver a Leo con otra camiseta. Esto es la vida". Jorge no desaprovechó la oportunidad para mandar un recado a la cúpula del FC Barcelona cuando fue preguntado si seguía dolido con el club por permitir la salida del astro argentino. Unas declaraciones que llegan justo antes de que se cierre el mercado que tanto han criticado desde varios sectores de la afición azulgrana.

IMÁGENES EXCLUSIVAS



¿Recadito del padre de Messi?



- ¿Sigues dolido con el club?

“No, con el club no”



- ¿Con quién?

“Con algunos, pero ya está”



️ @alexpintanel



#Golazo pic.twitter.com/WyMsb25z54 August 30, 2021

Cuando se fueron a París, lanzó un mensaje similar. "¿Quién es el responsable? Averigüen en el club", afirmó el progenitor de Messi. La crispación es evidente. En el adiós de Leo, el futbolista también fue bastante generoso en sus palabras hacia el presidente de LaLiga y mucho más parco en palabras y en gestos hacia el actual dirigente del FC Barcelona. La decepción con Joan Laporta es real después de que le utilizara durante las elecciones que ganó.

[Más información: El debut de Messi con el PSG, en imágenes: el gesto de Gana, los 'palos' rivales...]

Sigue los temas que te interesan