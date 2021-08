Valverde: "¿Broncas con Messi? Son cosas que no se pueden decir, mejor que no se sepa la verdad"

Ernesto Valverde salió por la puertas de atrás del FC Barcelona después de hacer un papel más que digno, especialmente en las competiciones nacionales y sobre todo en La Liga. Sin embargo, sus duras derrotas en Champions y el comienzo de una caída en picado del club le terminaron pasando factura como un eslabón prescindible de la cadena.

No obstante, el tiempo le ha terminado dando mucha razón. El Barça no ha vuelto a ser ese equipo sólido que por muchos momentos consiguió armar el Txingurri y lo cierto es que desde su marcha no solo se ha parado la recolección de grandes victorias y títulos, sino que el Barça ha perdido su dominio en territorio nacional donde Real Madrid y Atlético de Madrid le han comido la tostada.

Tras su salida llegó Quique Setién con un paso verdaderamente desastroso y después llegó Ronald Koeman que, a pesar de encontrar algunos brotes verdes, sigue en el cargo porque su despido hubiera aumentado la ruina del club. El neerlandés ha dado protagonismo a los jóvenes y ha recuperado parte del espíritu y del buen juego, pero sigue siendo muy insuficiente.

Ronaldo Koeman, en un partido del FC Barcelona EFE

Ahora, Valverde ha repasado en una entrevista con la ETB su trayectoria y su paso por el Barça. El técnico asegura que cuando le llamaron no se lo pensó dos veces: "No dudé cuando me llamaron. Lo vi como una opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está...".

Recuerda así algunos momentos difíciles como las broncas que tenía con Messi, algo necesario en el fútbol: "Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad".

Siempre pendiente del Athletic

Sin embargo, la vida del técnico siempre girará en torno al Athletic: "Es donde más feliz he sido en todos los sentidos, y eso que ha habido momentos que no fueron las mejores épocas. A nivel de sensación de equipo, de pertenencia a un sitio, es difícil encontrar algo igual. Todo es a tu favor, todo es para ti y tú te identificas con todo".

Así recuerda las finales perdidas con 'su Athletic': "¿Dónde no hay ruido cuando se pierde? El fútbol es como es... A mí me parece que todo está bien en el Athletic, Se han perdido dos finales, pero hay que llegar a ellas". Tras su paso, el club ha conseguido ganar títulos sin perder su filosofía: "Se puede hacer esa pregunta hace 10 años, 5 o 20 y se hará dentro de otros 10. Siempre habrá alguen que lo diga, pero el Athletic sigue. Ha jugado dos finales, ha ganado la Supercopa...".

Ernesto Valverde, durante un partido de esta temporada EFE

El Txingurri, apodo que le puso Javier Clemente, no tiene un buen recuerdo de su despedida: "Ese equipo era genial, era lo que nos sostenía en esos cuatro años. El nivel personal y humano era estratosférico. La despedida fue muy díficil, mucho. Con los jugadores fue todavía más complicado que la rueda de prensa, era un grupo con el que estaba muy identificado".

Valverde repasa su carrera y recuerda su estancia en Grecia: "Pasamos miedo algún día, pero no creo que sea una afición violenta. Son muy exagerados para todo y hay partidos que son realmente duros, pero son muy generosos". Además, asegura que ahora hay mejor futbolistas que antes: "Madre mía, ¡qué mal jugábamos! Los de ahora lo hacen mucho mejor. Ahora se dice lo del odio eterno al fútbol moderno, pero es que ves a los antiguos con una pelota de cuero y dices, eso es fútbol de verdad... Se dice más porque ahora es una industria y un negocio".

Para terminar, asegura que no tiene claro su futuro ni su vuelta a los banquillos: "Sí, es posible, supongo que sí; tendría que ser algo diferente, estimulante, motivador. Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada, quería aprovechar para viajar, aunque con la pandemia... No tengo claro lo que voy a hacer".

