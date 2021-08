En directo | Laporta habla de la situación del Barcelona y responde a Bartomeu

Joan Laporta volvió a subirse a la palestra. El presidente del FC Barcelona, que en los últimos días ha tenido que hacer frente a la salida de Leo Messi del club, habló de nuevo. Esta vez lo hizo sobre la situación económica de la entidad azulgrana, la cual ha sido examinada de arriba abajo por una auditoría para conocer el verdadero alcance de la crisis culé.

Habló Laporta tras el cierre de las cuentas de la pasada temporada y con la figura de Josep Maria Bartomeu, su antecesor, en el punto de mira: "Está convocada esta rueda de prensa para poner en contexto determinadas situaciones. Quiero poner en contexto la situación económica que nos hemos encontrado en el club", avanzaba el presidente culé al comienzo de su comparecencia.

Crédito para pagar las nóminas

"Nada más llegar al club pedimos un crédito puente de 80 millones de euros concedido por Goldman Sachs porque sino no podíamos pagar las nóminas".

Obras urgentes en el Camp Nou

"También encontramos que se tenían que hacer unas obras urgentes para reparar el Camp Nou, en un informe de 2019 que apuntaba que si no se reparaban comportaba un riesgo para las personas. Nos pusimos a trabajar para identificar las patologías (119) y se han reparado con un coste de 1.8 millones y gracias a que actuamos con la máxima celeridad este domingo pudimos abrir el estadio. Si se hubiese podido abrir antes no habríamos podido porque no queríamos poner en riesgo a los aficionados".

Cobros por adelantado

"También hemos encontrado que se ha cobrado por avanzado el 50% de los derechos de la Liga, que son 79 millones, y también el 50% del cobro de las ventas de jugadores. Lo hizo la anterior junta yendo a los bancos con un 'factoring' que les cobró un 9% de interés. El gasto financiero estaba en un 6% y nos congratulamos porque con el trabajo que hemos hecho para conseguir los 550 millones, el interés ahora es del 1,9%. Lo que tenía el club era tres veces más de lo que hemos conseguido".

La "pirámide invertida" de la plantilla

"Nos hemos encontrado con una política deportiva y salarial inasumible. Es lo que se llama la pirámide invertida. Los veterano tienen contratos largos y los jóvenes, cortos y eso hace difícil gestionar la masa salarial. Y eso es difícil para renegociar contratos. Estas reducciones de salarios que presumían los anteriores gestores, se consiguió 68 millones de reducción pero en realidad no es reducción porque lo hemos encontrado en forma de primas de finalización de contrato.

Bonos "impropios"

"Nos hemos encontrados que se han hecho unos pagos desproporcionados a intermediarios, no a agentes. Un fichaje que costó 40 millones y por prima de compra pagamos 8 millones y por prima de venta 2 millones. Una persona que se le pagaban 8 millones de euros por detectar jugadores interesantes en Sudamérica. Son cantidades importantes impropias de una manera de actuar".

Pérdidas e impacto Covid

"A la hora de hacer el cierre del año teníamos unas expectativas y después de lo que hemos visto el cierre lleva a pérdidas de 481 millones de euros. Son 1.136 millones de gasto y 655 de ingresos, que están auditadas y presentadas. El impacto Covid es de 91 millones. Se han dejado de cobrar 217 millones menos los gastos de 126 nos da los 91 millones de impacto Covid.

Masa salarial

Tenemos una masa salarial que representa el 103% sobre los intereses. En total son 617 millones de euros. Representa un 25 o 30% más que nuestros competidores. Estamos muy por encima en cuanto a la masa salarial deportiva.

Patrimonio neto negativo de 451 'kilos'

"El Barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros. Esto es complicado porque nos obliga a hacer un gran trabajo para que los creditores y el auditor nos crean. La prueba es que hemos logrado levantar 550 millones a un interés muy bueno del 1,1%"

"Tenemos un fondo de maniobra negativo con 553 millones. La diferencia entre lo que debemos y nos deben es de 553 millones negativo. Tenemos que pagar 553 millones más de lo que cobraremos este año. Es mucho dinero y contextualiza donde estamos. La deuda bancaria se ha incrementado notablemente y las obligaciones de pago suben a 1.350 millones de euros".

El modus operandi de Bartomeu

"Todo esto forma parte de una manera de actuar que se saltaban los controles de la entidad y de la Asamblea. Se fraccionaban facturas, como las de I3 Ventures con el Barçagate. También se fraccionaban facturas del Espai Barça y de la deuda contraída para no pasar por la Asamblea. Todo el contenido de la due diligence será explicado en septiembre con todo el detalle por nuestro consejero delegado".

"Este modus operandi no era solo de fraccionamiento de facturas sino que también en los departamentos de informática y márketing, donde había más de 200 proveedores pequeños para no pasar por los controles internos".

Sigue los temas que te interesan