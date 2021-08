Tuchel: "¿Lukaku? Me niego a hablar de ello antes de la final de la Supercopa de Europa"

Este miércoles 11 de agosto se decide en Belfast quién es el supercampeón de Europa de 2021. Allí se enfrentarán el Chelsea, como ganador de la Champions League, y el Villarreal, como vigente campeón de la Europa League. Antes de la final, Thomas Tuchel ha comparecido ante los medios de comunicación.

Fichaje de Lukaku

"No puedo anunciar nada. Voy a negarme a hablar de ello porque en una rueda de prensa previa a una final europea no es el momento de hablar de jugadores nuevos. Confío en el grupo, hemos demostrado ser un equipo fuerte. Con la salida de Giroud nos falta un determinado perfil de atacante... Tenemos que esperar a ver qué es posible y qué no. Hasta que se anuncie no diré nada".

Pretemporada del Chelsea

"Ha sido nuevo y complicado. Llegamos con un equipo que tiene jugadores que pueden jugar 45 minutos y otros que llevan cinco semanas entrenando. Es un grupo muy diverso desde la perspectiva física. Fue un gran reto después de esta temporada tan especial. Con coronavirus y sin pausa el año pasado. Eurocopa, Copa América... ha sido difícil, pero he podido contar con los preparadores físicos para hacer que todo el mundo esté en forma. Es un partido muy importante y también de preparación para una temporada muy larga. Tendremos jugadores en mejor forma para más adelante".

¿Presión añadida por ser los campeones de Champions?

"No se trata de presión, es lo que exigimos todos nosotros, empezando por mí. Mejoraremos a diario nuestra experiencia para progresar. Esperemos que sea un camino muy largo. No sé si alguien tiene la receta de hacerlo mejor después de haber ganado la Champions. Tenemos algunas cosas en nuestro juego que desarrollar y mantener otras cosas la temporada pasada. Seguir con el espíritu para alcanzar éxitos. Lo importante es no perder de vista el objetivo, pensando en presiones y otras cosas. Tenemos que aceptar estos retos y hacerlo mejor".

Refuerzos de otros equipos

"Estoy muy contento con el potencial del equipo. Seguir con el mismo grupo ya me iba bien. Tenemos una red de ojeadores muy buena. Todo el mundo comparte ideas. Siempre intentamos mejorar el equipo, pero creemos en el desarrollo de nuestros jugadores jóvenes: Ziyech, Werner, Mount... Con la experiencia de la temporada pasada podrán progresar. Otros clubes han fichado mucho, va a ser un reto. Esto es bueno para la Premier. Creemos que nuestro equipo mejorará. No hay estrés".

Opinión del vestuario sobre nuevas incorporaciones

"Tenemos que ser conscientes de que no todos pueden estar contentos. Si soy defensa y viene otro defensa puede que no esté contento. Somos humanos. Se trata de fichar actitud, carácter, el perfil que necesitamos para reforzar el grupo, sin desajustarlo, sin que entre nadie en la zona de confort, mantener a todos vivos y en estado de incertidumbre. Puede ser el momento de fichar a alguien, pero si hay dudas quizás lo mejor es no fichar".

¿Demasiados jugadores?

"Después del partido del Arsenal, nos dimos cuenta de que teníamos 42 jugadores en el césped, es imposible hacer un entrenamiento de calidad con tanta gente. Dividimos el grupo. Antes los vimos a todos. Fue una novedad para mí. Al final fue muy fácil porque los jugadores se llevan muy bien. En algunos jugadores puede haber inestabilidad, los jugadores tienen familias... Dividiremos el grupo y otras veces los volveremos a mezclar".

¿Jugarán los que han llegado hace poco?

"Podrían jugar mañana. ¿Pero podrían acabar?, yo creo que no. No tienen ritmo. Jugar con ocho entrenamientos una final europea es muy difícil. Hay que encontrar un balance. Los jugadores que llegaron antes se merecen empezar. Luego podemos hacer cinco cambios aunque no me gusta pensar antes en esto. Puede haber prórroga. Es una final, es el primer título en juego".

¿Tammy Abraham se irá a la Roma de Mourinho?

"No voy a decir si se va o no. No estuvo contento con la última media temporada. A lo mejor también es mi culpa. Él va a luchar para luchar por un puesto o quiere cambiar de club para poder jugar más. Su situación es bastante normal hasta que cierre la ventana de traspasos. Está disponible para mañana".

