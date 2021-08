Emery: "Pau Torres estará en la final de la Supercopa ante el Chelsea"

El Villarreal consiguió la mayor gesta de su historia al imponerse al Manchester United en la final de la Europa League la pasada temporada. El 'submarino amarillo' debe afrontar ahora la final de la Supercopa de Europa ante otro conjunto inglés, el Chelsea. Partido que se disputa el próximo miércoles 11 de agosto.

Condicionados

"Ha sido una pretemporada alterada por la situación. Hay que afrontarlo con naturalidad, como algunas lesiones y sabiendo que la Covid está presente. La Covid nos ha condicionado para la preparación de partidos. Con la vacuna esperamos que se pueda afrontar la temporada con total garantías. No es la mejor preparación para la final, pero no lo buscamos como excusa. Es una oportunidad de ganar un título ante el Chelsea".

Pretemporada

"Nos tocó anular el stage en Austria y una serie de partidos, y queríamos estar cinco días en Inglaterra, pero no ha podido ser por el protocolo Covid. No es la preparación que habíamos planteado de inicio. Seguimos teniendo muchas bajas en el centro campo: Capue, Parejo, Coquelín, Moi, Iborra... pero estamos buscando recursos con otros jugadores de cara a la Supercopa".

Bajas para la final

"No sé cómo llegaremos. Parejo y Capoue evolucionan pero van justos y no jugarán ante el Leeds. Iborra, Coquelín y Moi no pueden estar todavía con el equipo. Alcácer ya trabaja, pero ha estado mucho tiempo sin entrenar. Rulli también es duda mientras que Chukwueze es baja".

Pau Torres calienta antes de la final de la Europa League Reuters

Pau Torres

"Pau estará en la final, extenderá la temporada. No es lo mejor para el jugador y trataremos de atenderle lo mejor posible. Luego se le darán algunos días de vacaciones. Se perderá el inicio de Liga y los primeros partidos".

Futuro de Morlanes

"Es un jugador criado en la cantera con mucho mimo. Le curtió la cesión al Almería y está dando pasos cada vez que juega. A partir de ahí tenemos un centro del campo poblado de gente importante con la que contamos para una temporada larga y dura al estar en Champions. En la pretemporada está llegando a las expectativas. Veremos que es lo mejor para él, pero sabiendo que es un jugador del club y queremos mantenerlo".

Supercopa de Europa

"Tenemos que superar las circunstancias adversas y continuar adelante. Jugamos contra el campeón de Champions, lo que le convierte en el mejor del mundo esta temporada. Pero tenemos nuestro orgullo competitivo para afrontar el partido con garantías".

Chelsea, campeón de la Champions

"Tiene jugadores internacionales con Inglaterra e Italia que no han llegado hasta esta semana. Su once no será el de la final de la Champions. Igual no están las primeras espadas desde el inicio en algunos casos. Haremos el análisis a partir de cómo llegamos nosotros".

Unai Emery, siendo manteado por los jugadores del Villarreal REUTERS

Un extremo en el mercado

"Buscamos un jugador de banda. Un futbolista que pueda partir desde la izquierda y que nos ayude a utilizar los recursos de nuestros laterales ofensivos. Con desborde y uno contra uno. Manejamos diversos futbolistas y trabajamos en ello para hacer un esfuerzo como se ha hecho para fichar a Dia y Foyth. Agradezco el esfuerzo del club en estos momentos complicados".

Messi se va de La Liga

"La Covid ha restado a todos, aunque algunos hayan podido salir mejor posicionados. Hay que seguir reforzando la liga con los mejores futbolistas. El primer impacto es negativo, pero en el futuro pueden llegar impactos positivos. Ha dado mucho a la liga, pero va cumpliendo años y hay que buscar nuevos recursos de marca. Se está haciendo desde La Liga. En esa dirección estamos. Hay que trabajar para reconstruir y volver a ilusionar".

¿Más fichajes?

"Este club es ambicioso, da pasos hacia adelante y con futbolistas siempre importantes. El año pasado se cubrieron bien las bajas de jugadores con Estupiñán o Capoue. Este año se está haciendo un esfuerzo también. Siempre está la oportunidad de mejorar y este club está siempre atento por si se puede mejorar desde la portería hasta el delantero. Hay buena sintonía".

Objetivos de la 2021/2022

"No es fácil porque se van edificando a partir de los pasos que se dan. Pero hay que poner límites altos. Y este club debe encontrar una regularidad europea de participación. La Champions o la Europa League hace que nos sintamos realizados. El objetivo debe ser estar en Europa y ser candidatos a títulos. No pudimos en la Copa, pero rompimos barreras en Europa. Queremos dar un paso más en todo. Mejorar en Copa y en La Liga y estar cerca de los candidatos".

[Más información - Así queda el calendario de La Liga 2021/2022: Clásicos, derbis y la primera jornada]

Sigue los temas que te interesan