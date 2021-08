Pau Torres: "El objetivo era estar en la Supercopa ante el Chelsea y ya estoy con el equipo"

Pau Torres ya está listo para disputar la final de la Supercopa de Europa con el Villarreal. El Chelsea espera al 'submarino amarillo', mientras que el central sigue sin parar. De finalizar el curso pasado con su club a participar en la Eurocopa con España y de ahí a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que ganó la medalla de plata. El defensa ha hablado después de incorporarse al trabajo con su equipo.

Plata en Tokio 2020

"Estoy muy contento por cómo ha ido todo, es verdad que tras perder una final te deja mal sabor de boca, pero seguro que con el paso del tiempo valoraremos esa plata que hemos conseguido".

Valorar lo conseguido

"Hay que valorar la plata olímpica, mucha gente solo sueña con participar en los Juegos, por lo que si además te puedes llevar una medalla es algo para toda la vida. Muy agradecido a todos, al míster, a los compañeros, la verdad es que es una experiencia que me voy a guardar para siempre".

Pau Torres

Un referente en el Villarreal

"Cuando estás lejos echas de menos a tu gente, me ha llegado el cariño de todo el mundo, es algo que te llega. Además, en Vila-real el Ayuntamiento organizó un acto para ver la final y también me montaron un recibimiento que no esperaba a mi llegada al aeropuerto. La verdad es que no me lo esperaba y estoy muy agradecido".

Supercopa de Europa

"Estoy con muchas ganas de jugar esa final, desde el momento que salieron las fechas ya sabíamos que se podía dar. Ese era el objetivo, el de poder estar en la Supercopa, y al final ha podido ser. Pude adelantar el viaje, además pude descansar bien, y ahora ya estoy con el equipo".

Preparado

"Ahora ya estoy con los compañeros para poder preparar esa final, la afrontamos con mucha ilusión y sabiendo lo que significa, esto es muy especial para todos nosotros. Estoy a disposición del entrenador para lo que necesite".

Pau Torres, durante el Japón - España de los Juegos Olímpicos REUTERS

¿Cómo le ha recibido el vestuario?

"Los compañeros me han hecho las típicas bromas, sobre todo con eso de no haber parado en todo el verano, pero sobre todo contentos y felicitándome por todo lo que he vivido".

Récord de minutos

"El haber jugado tanto es importante, sobre todo significa que me han respetado las lesiones, y que los entrenadores van contando conmigo en las diversas competiciones que se pueden dar. Orgulloso por ello, pero consciente de que debo seguir trabajando para que sigan contando conmigo, ya que son grandes experiencias".

