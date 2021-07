Laporta insiste: "El mensaje con Messi es de tranquilidad y paciencia"

El culebrón Leo Messi podría estar a punto de resolverse. Después de que este miércoles los medios catalanes anunciaran un principio de acuerdo con el delantero argentino, Joan Laporta ha querido transmitir tranquilidad en un acto público este jueves: "El mensaje es de tranquilidad y paciencia. A veces hay que hacer juegos de malabares. Todo va bien". Sigue sin confirmar que tienen la fórmula para lograr cuadrar las cuentas.

L'Esportiu y Sport explicaban que Messi seguirá en el Barça aceptando una rebaja del 50% respecto a su ficha que venció el pasado 1 de julio, algo necesario dado que la situación económica de la entidad es muy delicada. Además, cobrará una prima de renovación de 20 millones de euros, tendrá una cláusula de rescisión de 600 'kilos' y, lo más curioso, firmará por cinco temporadas de las cuales la mayoría asegura que no llegará a completar y que pasará a ser embajador del club.

Laporta, por su parte, no ha confirmado ni desmentido este acuerdo. "A medida que avance el verano podremos ir dando buenas noticias. Se está trabajando bien desde el club. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo, pero ya sabéis que es un mercado especial que requiere paciencia", destaca el presidente culé. El presidente azulgrana, sin entrar en detalles, habló así tras hacer el pregón de la fiesta mayor de S’Agaró, un pueblo de Girona. Portaba un pañuelo rojo por las fiestas, algo que hacía más dantesca la situación.

@JoanLaportaFCB



️ "¿Messi? El mensaje es de tranquilidad y paciencia"



“A veces hay que hacer juegos de malabares”



“Se está trabajando bien desde el club”



“A medida que avance el verano podremos ir dando buenas noticias”



️ @victor_nahe pic.twitter.com/hROtibfoy2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 15, 2021

Precisamente, en la presentación del pregón se definió al presidente azulgrana "como el hombre que conseguirá que el mejor jugador del mundo siga en el Barça". El Barça estaría a la espera de que LaLiga apruebe los movimientos que están haciendo para poder confirmar su 'fichaje', ya que Leo acabó su contrato el pasado 1 de julio. Mientras tanto, uno de los que podría abandonar las filas culés es Antoine Griezmann, quien tiene un alto valor de mercado ya sea para buscar un traspaso o un intercambio con otro equipo.

Javier Tebas ya ha explicado en las últimas horas que no va a hacer ninguna excepción para que Leo Messi pueda seguir en La Liga. "No, no haré la vista gorda, es imposible, aquí hay muchos trabajadores y también en el control económico. Esto es un derecho que tienen los clubes, y hay que salvaguardar la integridad de LaLiga", explicaba en el canal de YouTube del abogado Ramón Álvarez de Mon.

En cualquier caso, el mejor indicativo para asegurar que Leo seguirá es que el resto de los clubes que estaban en la puja parece que se están quitando de enmedio. El PSG ha renunciado a contratar a 'La Pulga', según anunció el pasado martes Le Parisien. El conjunto francés había trabajado con el objetivo de complir el sueño de Al-Khelaifi de juntar a Messi con Neymar Jr. pero dan por imposible convender al argentino.

