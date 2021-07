Javier Tebas: "Estoy de acuerdo con algunos aspectos de la Superliga"

Javier Tebas ha realizado una interesante entrevista con el asesor fiscal, tertuliano y YouTuber Ramón Álvarez de Mon donde ha repasado varios aspectos de la actualidad del fútbol. En esta charla, que ha estado dividida en varias partes ha hablado de temas tan diversos como la situación de Leo Messi y su posible continuidad en el Barça o de las cuentas del club catalán.

El presidente de LaLiga ha hablado también de otros temas de la actualidad futbolística como la famosa Superliga Europea, el gran proyecto de los grandes clubes de Europa, impulsado por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, para modernizar el fútbol y volver a hacer de este deporte un contenido mediático y atractivo.

Además, Tebas ha hablado también sobre la situación del Fair Play Financiero instaurado en el viejo continente y que afecta a la mayoría de equipos importantes, pero que hace la vista gorda y es mucho más permisivo con los clubes-estado que cuentan con la permisividad de la UEFA. El máximo mandatario de la patronal ha asegurado que hasta ha tenido enfrentamientos por esta cuestión.

"Dije al Comité Ejecutivo que cualquier reforma que se haga de este tema debe pasar por una limitación al ingreso de cantidades ilimitadas de dinero por parte de accionistas, socios o clubes-estado, y que España y casi todas las Ligas están de acuerdo para modificar eso". Así argumentaba su postura Javier Tebas.

El líder del campeonato español reconocía también que, a pesar de que ha tenido desencuentros con los fundadores de la Superliga, también tiene puntos de encuentro con este nuevo proyecto que pretende entrar en vigor próximamente para acabar con la mala organización del fútbol actual impuesta por la UEFA.

"Creo que el ecosistema actual de Europa ha funcionado, y estoy de acuerdo con la Superliga en algunos aspectos como la gobernanza, se lo he dicho al Real Madrid y al Barça. Yo llevo 10 años peleando, y les he dicho que ellos llevan tomando el champán y el caviar con todos estos, a mí ni me dejaban entrar. Y mira, en la primera reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA tuve hace poco un enfrentamiento con Nasser Al-Khelaïfi. En definitiva, creo que los clubes deben tener más capacidad de decisión".

Sin embargo, sus enfrentamientos y sus conversaciones en los últimos meses han ido en varias direcciones, una de ellas hacia su homólogo en la UEFA: "Aquí, por ejemplo, hay un órgano de control de televisión que somos 6, y 5 son clubes. Esto tiene que mejorar, porque los clubes son el motor del fútbol, pero yo critico que los grandes clubes digan 'yo dirijo el cotarro y os doy limosnas al resto'. La UEFA tiene que dar un paso aquí, y ya se lo dije a Ceferin".

Problemas del Barça

Además, Tebas ha reconocido que no ha ofrecido al Barça pasar a ser una sociedad anónima deportiva, posibilidad que se había barajado para paliar su crisis económica. Admite también que como liga, la española necesita que Real Madrid y FC Barcelona sigan siendo los clubes más importantes del mundo.

"Yo no he ofrecido como solución eso al club, no he hablado de nada con ellos. Por lo que conozco de los presidentes de Barça o Madrid, es imposible que hagan eso. Y es mi deber que la composición de los dos mejores clubes del mundo siga así, porque así lo quiere su masa social. Por ello hay que pelear con los clubes-estado por esto. Cuanto más grande hagamos LaLiga, más fuertes se harán ellos".

Por último, Tebas habló sobre una polémica surgida a raíz del aval que Roures presentó para permitir el nombramiento de Laporta como presidente, asegurando cómo les afecta eso a pesar de que ya no sea MediaPro quién elige los horarios: "MediaPro ya sólo tiene el producto de los bares desde hace 5 años, ellos ya no ponen los horarios, los ponemos nosotros con Inteligencia Artificial. Si en algún momento se vota algo relacionado con MediaPro, el Barça no podrá hacerlo".

