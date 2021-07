El renacer de Sturridge en Mallorca tras 500 días sin equipo: "Soy mejor que hace 10 años"

Este martes se conocía una noticia que, si todo acaba en buen puerto, será candidata al fichaje random del verano. El delantero inglés Daniel Sturridge ha empezado a entrenar con el Mallorca a sus 31 años y tras llevar sin equipo desde marzo de 2020 tras rescindir el Trazbonspor su contrato al ser sancionado por apuestas ilegales.

Sturridge tiene pasado en 'grandes' de la Premier League como Manchester City, Chelsea y Liverpool, pero hace tiempo que está alejado de los focos en el mundo del fútbol. Ahora pretende volver y su primer paso ha sido empezar a entrenar con el Mallorca durante la pretemporada con vistas a convencer al entrenador Luis García Plaza y quedarse dentro de la disciplina bermellona.

Sturridge ha hablado en el momento de su vuelta al fútbol: "Estoy obsesionado con ser mejor de lo que era antes", le ha confesado al periodista Jake Humphrey. Y añade: "Llevo entrenando día sí y día también los últimos 12 meses, hasta cuando estaba sancionado. Había Covid y nadie podía jugar, pero mirando adelante estoy seguro de que estoy bien, es difícil de explicarlo, lo siento y la gente lo va a ver".

El @RCD_Mallorca ha cursado invitación para que @DanielSturridge (Birmingham, Inglaterra, 1989) participe desde mañana 14 de julio en los entrenamientos de la primera plantilla del club dentro de su proceso de preparación



Pese a haber estado inactivo profesionalmente, Sturridge no ha dejado de entrenar y se pone varios objetivos en su regreso: "Estoy entrenando tan intensamente que mi rendimiento supera al que tenía ocho años atrás. Soy mejor que antes. También soy más mayor, tengo más conocimiento, mi cuerpo está en buena forma física, no pensaba que fuese posible llegar a hacer las cosas que estoy haciendo ahora. Me estoy demostrando a mí mismo que es posible y estoy orgulloso de ello".

Más maduro

El delantero inglés se siente más maduro en esta etapa de su vida y pretende aprovecharlo: "Sé que cuando llega la hora de ir a dormir me puedo decir a mí mismo 'esto no es bueno para ti', sé lo que puedo hacer y lo que no. Soy responsable de todo lo que me toca. Estoy motivado, quiero ganar y ayudar al equipo, quiero pasar mis conocimientos a jugadores jóvenes para que no cometan los errores que yo he cometido y ayudarlos a ser la mejor versión de sí mismos. Esto es importante para mí, hacer entender a los más jóvenes que he pasado por muchas cosas difíciles pero que he logrado salir de ellas y ahora me siento mejor que hace 10 años, es raro decirlo, pero es una emoción y físicamente también se está demostrando, me siento increíble".