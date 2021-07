El independentismo carga contra los Márquez por lucir la camiseta de España: "Traidores"

Mojarse en Cataluña con la Selección suele traer consigo problemas. Barcelona había establecido incluso zonas con pantallas para ver el encuentro, pero, aún así, siempre hay problemas. Más aún cuando todo esto se junta con las redes sociales. Eso es lo que le ha sucedido a Marc y Álex Márquez cuando han colocado fotografías de su entrenamiento con camisetas de 'La Roja' durante este miércoles, el día después de que España cayó frente a Italia en las semifinales de la Eurocopa.

"Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la selecció española de fútbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega", publicaba Marc, a lo que Álex respondía con un "me vengo contigo". El gesto de los hermanos Márquez no ha pasado desapercibido ni entre sus seguidores ni entre el independentismo. Igual que había comentarios que destacaban su valentía por posar así, hubo insultos.

"Aquí la Selección española no existe me alegra que hayan perdido", "Márquez siempre ha sido un vendido, cuando le convenga se pondrá la estelada", "cuando se estima a un país que te maltrata, algo huele a podrido", "Cervera no es España, botifler" o "te estás volviendo un perdedor. Yo de ti, me negaba a hablar catalán en las entrevistas" son algunos de los comentarios que se han podido leer.

Sembla que us he de fer perdonar alguna cosa, oi família Márquez? En fi... més hi patiu vosaltres. Però sapigueu que no us estimaran més perquè sou nascuts a Catalunya i sempre us consideraran mancats i poc fiables. La història és així i abans que vosaltres, hi han passat altres. — Salvador Redó (@sredomarti) July 7, 2021

Adéu Ñordus. Ci vediamo.

Ja us ho fareu. pic.twitter.com/sAqeFKrQOa — Rafel Cabrera //*// (@rafel_cm) July 7, 2021

A cargar, tú, el teu germà i la samarreta — L'escurço negre ll*ll (@Tonetto15) July 7, 2021

Q us bombin, nyegos! — Narcís Garolera (@NarcisGarolera) July 7, 2021

T'has encomanat prou, Marc? Espero q tu arribis al pòdium aviat..i q no sigui d penalti. Noi... Has acabat fent una mica d peneta amb el tuit. "Españolear? No, gràcies" — Jordi (@Jordi__PC) July 7, 2021

Cervera no és espanya Botifler. — Riki Underdog (@ironriki84) July 7, 2021

Muchos han salido de la cueva tras la derrota española para tratar de ridiculizar este gesto de los Márquez con el combinado nacional. "Marc, con esta actitud faltas el respeto y haces el ridículo", eran algunas palabras que utilizaban estos seguidores rencorosos para tratar de atacar a los hermanos. En realidad lo único que han hecho es destacar la actitud que tuvo la Selección durante el torneo. Siempre tiene que haber estos episodios desagradables.

