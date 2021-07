Pedri: "Esta no es la España de Pedri, no me siento por encima del resto del grupo"

Pedri es uno de los símbolos de la nueva selección española: joven, sin mucha experiencia en las grandes citas, pero con una tremenda calidad. El futbolista del Barcelona ha hablado en rueda de prensa en la previa de la semifinal ante Italia, la cual se celebra este martes 6 de julio en Wembley.

¿La España de Pedri?

"Me sienta bien, pero no es la España de Pedri. Somos un gran equipo y el grupo es lo que determina que estemos en la semifinal".

¿Vértigo?

"No, de momento solo tengo ganas de ver si tengo la oportunidad de poder jugar y si tengo esa opción, pues poder trabajar para el equipo y darlo todo".

Sarabia se queda pese a la lesión

"Ahí se ve el grupo que somos, que aunque no puede disputar el partido, quiere continuar apoyando a sus compañeros. Creo que todos haríamos lo mismo y ahí se ve la importancia del grupo que hemos hecho en estos días y es algo que se nota dentro del campo".

JJOO de Tokio

"Lo que me gusta es jugar al fútbol. Es verdad que el Barça y Guardiola tienen razón en que son muchos partidos, pero a mí lo que me gusta es jugar al fútbol".

Pedri se lamenta tras una ocasión fallada REUTERS

Sin tirar a portería contraria

"El míster y mis compañeros me lo recuerdan y está claro que es una de las cosas que tengo que mejorar para el futuro".

El jugador que más corre

"Los días después de partido claro que estoy cansado, pero intento descansar y comer bien. Pero sí es verdad que intento correr lo máximo que puedo para el equipo".

Fútbol más físico

"El fútbol moderno está siendo mucho más físico, solo con la calidad no te llega. Creo que es muy importante".

Batalla en la medular

"Los dos equipos tienen un gran centro del campo. Los dos tienen mucho potencia ahí y va a ser un partido muy disputado en esa faceta. Creo que el partido se lo va a llevar el que tenga menos errores".

Marcelo Brozovic persigue a Pedri REUTERS

Más ídolos además de Iniesta

"Siempre miro a todos los jugadores que se asemejan a mí, siempre intento ver tanto a los jugadores de Italia como al resto de países para crecer y aprender".

Thiago Alcántara

"Tengo la suerte de tener a Thiago. Es un espectáculo verle jugar y entrenar con él. Pero además de él, también tengo otros compañeros que son un espectáculo y aprendo de ellos cada día".

Difíciles comienzos

"Al principio del partido siempre hay más nervios, al principio igual empecé un poco más dubitativo, pero creo que después ya me solté gracias al cariño de los aficionados".

¿Cómo de importante se siente?

"Me siento como uno más, lo importante aquí es el equipo. Todos los que elige el míster para jugar, los que no y todo el staff. No me siento por encima del resto".

[Más información - Luis de la Fuente: "Me siento favorito en los Juegos Olímpicos para ganar una medalla"]