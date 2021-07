Koke: "Unai Simón tiene unos huevos... ha hecho algo increíble"

Koke Resurrección sigue siendo líder en la sombra. Esta Selección fue acusada de que no tenía caras visibles y el capitán del Atlético de Madrid se ha echado a este equipo a las espaldas. Aunque no marcó, ni dio asistencia, ni tampoco acabó el encuentro para poder marcar uno de los penaltis, el centrocampista cuajó un gran encuentro ante Suiza. El madrileño quiso centrar en la figura de Unai Simón el gran resultado que ha obtenido España con la clasificación para las semifinales de la Eurocopa.

"Tiene unos huevos así de grandes. Lo que le pasó contra Croacia fue una desgracia pero lo que hizo luego fue increíble, con una gran tranquilidad. Ojalá siga a este nivel", explicó tras el encuentro. La situación recuerda a la Eurocopa del 2008 cuando España superó en los penaltis a Italia, también en los cuartos de final y después ganó la competición. "No sé si se asemejará al 2008. Son generaciones distintas", y recordó cuando sufrió la eliminación en el Mundial de Rusia, por los penaltis ante el anfitrión.

Bélgica o Italia serán el rival en la próxima ronda en la que España buscará la gran final de Wembley. Para el encuentro que también se jugará en este escenario, Koke no tiene preferencia: "Da igual el rival. Tenemos una idea clara de jugar y vamos a morir con ella. Cualquiera que sea tendremos que hacerlo muy bien para ganar", concretó el rojiblanco. No cabe duda de que la Selección ha ganado una moral que al comienzo del torneo no tenía y eso ayudará en la siguiente fase.

Luis Enrique, Dani Olmo y Koke Resurrección, durante el Suiza - España REUTERS

Koke también hizo hincapié en los momentos malos. "Cómo no nos va a hacer fuerte superar las adversidades. Eso une más y al final las cosas salen. se ve desde fuera que el grupo está unido y estamos todos al cien por cien", indicó. "Tenemos la mentalidad de que queremos ganar y quién pone el listón es la gente de fuera. Queremos ganar paso a paso y la gente de fuera valora si hacemos un buen torneo. Ahora a recargar pilas para el próximo día", añadió Koke.

Pedri, superestrella

Koke elogió a Pedri. "Es increíble con la madurez que juega. Es para sentirse orgulloso y ojalá siga dando este nivel. España tiene mucha suerte de tenerle", concluyó. Ambos compartieron el centro del campo un día más desde el inicio, aunque finalmente Luis Enrique les sustituyó a los dos por cansancio. El jugador de 18 años se retiró en la prórroga del campo después de haber tenido una actuación más discreta que en octavos.

