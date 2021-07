Unai Simón se viste de Casillas: de Viena a San Petersburgo para entrar en la historia de España

España ha conseguido lo que nadie esperaba; se ha metido en las semifinales de la Eurocopa. La selección de Luis Enrique, contra todo pronóstico, estará entre las cuatro mejores del torneo después de haber superado en la tanda de penaltis a Suiza en un partido de infarto. Todo un país sueña con reeditar un título que se ganó por última vez en 2012 y el gran culpable de mantener hacer que muchos españoles que no creían en este equipo se suban al barco es Unai Simón.

El guardameta vasco comenzó, como muchos compañeros, cuestionado el campeonato. España no tenía portero antes de que arrancara la Eurocopa. Luis Enrique no había dejado claro quién sería el hombre que defendería los tres palos, aunque explicaba que él sí sabía quién lo haría. En el primer partido frente a Suecia, Simón apareció en el once titular con un comentario que se viralizó entre los seguidores del equipo nacional: "La va a liar con los pies".

Simón venía de ser el portero de La Liga que más errores no forzados había cometido. Aunque ha tenido grandes temporadas que le han asociado a algunos clubes fuera del país, este último año no fue el mejor para el de Vitoria. Sus partidos con el Athletic, que ganó la Supercopa de España con él defendiendo la portería, no transmitían la confianza que sí había transmitido en otro momento. El guardameta no pasaba por su mejor momento, pero Luis Enrique le daba su total confianza.

El seleccionador dejó claro que cualquiera de los tres que llevó, incluyendo a David De Gea y Robert Sánchez, estaba capacitado para disputar la competición. No es que el primer partido hubiera servido para despejar esta duda, ya que Suecia no tiró demasiado a puerta. Sí que lo hizo ante Polonia, donde sacó un gran balón a Lewandowski, el mismo protagonista que le marcaría el primer gol, aunque poco pudo hacer para evitarlo. Frente a Eslovaquia, en el día en el que se descorchó la botella, no tuvo casi trabajo.

Villano

Si hay un punto de inflexión en esta Eurocopa para Unai Simón es el partido de octavos frente a Croacia. Había pasado el primer cuarto de hora del encuentro y la pesadilla se convirtió en realidad. Un pase un poco fuerte de Pedri hacia el guardameta se convirtió en veneno. El vasco no controló con su pie, desvió el balón y este se coló en su portería. La selección balcánica se ponía por delante con un error suyo que muchos habían anticipado.

"Lo que importa no es el error sino lo que haces después de él. Rafa Nadal decía que tenía memoria de pez, y que después de un error trataba de olvidarlo. En el fútbol también funciona", explicaba Luis Enrique en la previa del partido ante Suiza. Y eso es lo que se aplicó el portero. Después de recibir el apoyo de todos sus compañeros, sacó lo mejor que tenía para hacer varias paradas que valieron el pase a los cuartos.

Unai Simón con el premio de mejor jugador del partido Reuters

Este viernes tampoco pudo hacer mucho en el gol de Shaqiri. Hizo lo más pequeña que pudo su portería, pero el suizo colocó bien el disparo ajustado y empataría el partido. Con ese resultado se llegaría al final de los 120 minutos y llegaría su momento. El portero vería como fallaba primero Busquets y Gavranovic tiraba un gran penalti. Dani Olmo daría la réplica y ya no le volverían a marcar. Primero se lo paró a Schar y, con el susto del fallo de Rodri, también se lo detendría a Akanji. Rubén Vargas enviaría el siguiente fuera y los aciertos de Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal certificaban un pase que tuvo en sus guantes gran parte de la culpa.

