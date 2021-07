Gerard Moreno: "El primero que quiere marcar soy yo..."

Gerard Moreno no tuvo mucha suerte durante el partido frente a Suiza. El delantero del Villarreal falló varias ocasiones claras después de que saltara al campo como recambio de Álvaro Morata en la segunda mitad. Eso sí, marcó uno de los penaltis que le dieron el pase a las semifinales al equipo nacional. El atacante reconoció sentirse liberado tras el triunfo de España, aunque pudo haber evitado mucha tensión en las casas españolas.

"Eso se solventa con más trabajo e insistiendo con todo lo que haces. Tienes que ser fuerte mentalmente para tener más ocasiones. El primero que quiere marcar soy yo y ahora estoy más liberado porque hemos pasado. Si no, me estaría comiendo la cabeza", reconoció el atacante del Villarreal. Gerard Moreno, un especialista desde los once metros, marcó uno de los tantos de España en la tanda ante Suiza. No rehusó la opción a pesar de que falló uno en el partido contra Polonia.

Sí que había marcado unas semanas antes en la final de la Europa League donde el Villarreal se impuso al Manchester United: "La presión siempre lo tienes. Son tandas distintas. Quizá la de Gdansk fue más tranquila, fui el primero y ahora tiré el cuarto. Pero las tandas son de tensión, con adrenalina y te la quitas cuando lo marcas". No cabe duda de que este viernes ha hecho una exhibición de coraje, a pesar de las palabras de su seleccionador.

El cambio de Gerard Moreno por Morata ante Suiza Reuters

Luis Enrique no estuvo muy atinado con su comentario tras el partido. "Menos mal que las ha fallado Gerard Moreno, que si las falla Morata... le empaláis. Es bastante evidente lo que ha vivido Morata y lo que vive Gerard", comentó el técnico asturiano en el canutazo con las radios. Después matizó que "los dos son mis jugadores y les quiero mucho". Sobre estas palabras no le preguntaron al delantero, pero no cabe duda de que fue un momento desafortunado.

Ilusión

De hecho, más allá de entrar en la polémica, el ariete se refirió a la ilusión que hay con el equipo nacional. "Ahora a disfrutar ahora. Hemos sufrido sobre todo por las ocasiones que hemos tenido. Hemos superado a un buen rival. Ensayamos los penaltis y nos quedamos con que hemos pasado y estamos felices y todo el mundo está enganchado", explicó el delantero del Villarreal.

También quiso hacer hincapié en la plantilla. "Tenemos un grupo de gente con experiencia y también joven. Hay jugadores top y desde el principio tenemos claro lo que queremos. No siempre estás lo fino que quieres. Hemos hecho cinco grandes partidos. Somos una familia y esa es la clave del éxito y espero que sigamos así", subrayó el delantero del Villarreal que en esta ocasión salió para jugar en punta y no en una banda como en otros partidos. Sobre esta cuestión, Gerard tampoco quiso entrar en el debate: "Me siento cómodo en punta y de extremo derecho. estoy disponible a lo que se necesite. Al final todos queremos que el beneficiado sea el grupo".

