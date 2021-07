Unai Simón desvela la preparación de España para los penaltis: "Lo habíamos analizado"

Unai Simón se erigió héroe de España ante Suiza para firmar el pase de la Selección a las semifinales de la Eurocopa. El portero, que recibió muchas críticas por un error ante Croacia, volvió a destacar. Sus intervenciones durante el partido y su actuación en la tanda fueron claves. En rueda de prensa, el portero español dio las claves de la victoria.

Triunfo ante Suiza

"Es una sensación de euforia, de mucha rabia, pero no por lo de los partidos de octavos, sino por todo el trabajo que estaba haciendo el equipo. No era justo llegar a penaltis, tendríamos que haber materializado antes. Llegar a los penaltis es un poco lotería y suerte. La moneda ha caído de nuestro lado y hemos conseguido ganar el partido".

Su ánimo

"El poder ganar el partido al final te da ese subidón. Luis Enrique, nunca voy a hacer públicas las conversaciones que tenemos, pero ya te digo que tiene parte de culpa de que tengamos esta victoria. Por lo que me ha dicho, es parte de él el haber ganado la tanda de penaltis".

Piña

"Se pasa peor en la grada que en el campo. No por el hecho de no jugar, sino por no poder estar ahí. Tanto David como Rober me deseaban suerte y ánimos, sabíamos lo que teníamos que hacer. Que estuviese tranquilo. Hemos hecho un partido muy bueno en 120 minutos, Sommer también ha hecho un partidazo. Lo que demuestra es el grupo que formamos, no solo en la portería. Todos hacemos un gran grupo que, si estamos en semifinales, es gracias a ello y no a las individualidades".

Estudio de penaltis

"No es un secreto. El fútbol avanza de tal manera que todos los porteros analizamos a los jugadores y los jugadores a los porteros. Había recopilado el entrenador de porteros los últimos penaltis de ellos. Luego puede pasar como en el primero, que yo tenía apuntado que a la izquierda y lo tira al final a la derecha. Es un poco de suerte, pero el fútbol es justo en este caso".

Preparación

"Sabíamos que teníamos cuatro partidos en los que podíamos ir a penaltis. Intentamos entrenarlos de una manera haciéndolo lo más real posible, pero después de jugar 120 minutos, el cansancio, tu actitud mental, la afición... Eso no se entrena, es el don de cada uno y la tranquilidad para los penaltis. Es un poco mantener esa calma y, con lo que habíamos entrenado, seguro que ha ayudado. Pero hay muchos factores que no se pueden entrenar.

