Luis Enrique: "De las clasificadas no he visto ninguna selección mejor que España"

España encara las últimas horas antes de disputar los cuartos de final de la Eurocopa. Suiza será el rival contra todo pronóstico tras su triunfo heroico ante Francia. Y la Selección de Luis Enrique, muy criticada tras los dos primeros empates en el torneo, buscará continuar con su camino hacia un título que parecía imposible hace tan solo unas semanas. El seleccionador nacional, en su última comparecencia, defendió a sus jugadores -especialmente a Unai Simón por su error ante Croacia- y destacó que ni hay ningún equipo que haya sido mejor que España.

El rival

"La realidad es Suiza. La suerte que tenemos, o la desgracia, es que ambas nos conocemos muy bien porque hemos competido en la UEFA Nations League. Es un rival complicado. Para el espectador, habrá varios jugadores suizos sin un gran nombre, pero son uno de los mejores bloques de la Eurocopa por cómo presionan y atacan. Va a ser muy complicado".

Actitud defensiva

"Discrepo bastante. En el partido de Valdebebas fuimos muy superiores, nos generaron una sola ocasión. Fuimos muy superiores aunque el marcador no lo reflejaba. Ellos tienen una actitud de presionar y generar problemas, pero en los dos partidos estuvimos muy bien. Y la revisión de los goles encajados, es algo que he hecho explícitamente. Somos una de las mejores selecciones a nivel defensivo en esta Eurocopa. Repasando los goles hay algún error individual puntual, pero la actitud del equipo es muy buena. Estoy muy contento cómo gestionamos en defensa los 10 minutos finales. De lo que me quejé en su momento es qué hicimos con el balón en esos momentos".

🗣️ @LUISENRIQUE21: “No hay que martirizarse ni flagelarse. Lo que importa no es un error, si no lo que haces después. Y eso es lo que ha hecho Unai Simón".



➡️ "En el fútbol, como en el tenis, la memoria de pez funciona. Sobresaliente para Unai".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/ftY271UuLS — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2021

Selecciones rivales

"Ucrania está entre las ocho favoritas para ganar el Europeo. Suiza tiene un seleccionador que tiene 77 partidos con su selección, es un entrenador de alto nivel. Independientemente de los jugadores que participen, sabes que te van a generar problema. Son un equipo que opta a todo".

El fallo de Unai

"No hay que martirizarse ni flagelarse, es todo lo contrario. Lo que importante no es el error, sino lo que haces después. Y Unai lo ha hecho de maravilla. Un deportista, no sé si Nadal, dijo que tenía memoria de pez. Falla un punto y se olvida. En el fútbol también funciona. Para mí los errores los diferencio de los errores de concepto, que son peligrosos y tienes que cambiar. O errores de ejecución, esos tienen fácil solución".

El físico

"Tenemos tres fenómenos y los números de los GPS son impresionantes. Hay confianza en los 24. El tema físico siempre tiene que ver mucho con el emocional. De repente vuelas, cuando no te va bien la cabeza parece que corres menos... Es más mental y emocional que físico, físico está a tope".

Once inicial

"Podría jugar cualquiera, es lo que siempre digo y es la realidad".

¿Alguna selección mejor?

"No".

