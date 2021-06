Jorginho: "¿Balón de Oro? No pienso en eso, mi prioridad es celebrar algo con el grupo"

Jorginho está siendo uno de los jugadores destacados de la Eurocopa. Como brújula de la selección de Italia, el futbolista ha hablado antes del decisivo partido ante Bélgica de los cuartos de final del torneo continental. La Azzurra logró superar los octavos tras vencer a Austria por 2-1.

En rueda de prensa, el centrocampista ha hablado sobre la opción de ganar el Balón de Oro. Y es que no hay que olvidar que el pasado mes de mayo ya conquistó la Champions League con el Chelsea y podría ser el jugador que hiciese el doblete 'Orejona'-Eurocopa este año.

Nadie duda de su liderazgo en el combinado italiano, pero ante los medios de comunicación ha asegurado que no piensa en los premios individuales, sino en ganar cosas con el grupo. Además, se refirió a la importancia de Mancini en el éxito de la Azzurra, así como de su rival.

El futbolista italiano ha hablado sobre Kevin de Bruyne, quien parece tener muy difícil llegar al partido: "Marca la diferencia, tiene una inteligencia futbolística de altísimo nivel, pararle es durísimo". Además, lo que ha querido mantener ante todo es el respeto a los Diablos Rojos de Roberto Martínez: "Vamos a respetar al primer equipo del ranking FIFA".

Importancia de Mancini

"Mancini cree en nosotros, nos transmite confianza y nos hace sentir fuertes. Siempre ha estado a nuestro lado".

Balón de Oro

"No pienso en eso, todo lo que venga será consecuencia del trabajo. Mi prioridad es celebrar con los amigos, con el grupo, eso es mucho más bonito que ganar algo en solitario".

Respeto a Bélgica

"Vamos a respetar al primer equipo del ranking FIFA. Cada grupo tiene un punto débil, si fuera yo el entrenador buscaría eso".

Kevin de Bruyne

"Marca la diferencia, tiene una inteligencia futbolística de altísimo nivel, pararle es durísimo. Hay que quitarle espacio entre líneas, limitar sus centros entre portero y defensa, que son peligrosísimos".

Cómo vive Italia su himno

"Cuando suena, pienso en todo mi periplo, me sale natural cantarlo. Representar Italia es algo grande y yo lo noto dentro".

Una Eurocopa de sorpresas

"No hay partidos fáciles, con la organización táctica que hay ya no existen los partidos sin historia de hace un tiempo. Nosotros seguimos creyendo en nuestra fuerza, ojalá el hambre de triunfos que tenemos nos ayude".

Apodo

"Me llaman 'profesor', pero no sé de qué. Me hace gracia...".

