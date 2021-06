Immobile: "Con Hazard y De Bruyne en el campo sería otro partido"

Este viernes comienzan los cuartos de la Eurocopa. Después de la caída de grandes como Francia, Alemania o la todavía vigente campeona Portugal; Italia y Bélgica se ven las caras por un puesto en semifinales. Desde la concentración de la Azzurra, Ciro Immobile ha analizado el partido.

Confianza en sus opciones

"Noto la confianza de todo el mundo, estoy muy bien. Con Austria, quizás, no fue nuestra mejor actuación, pero nos llevamos el resultado y eso es lo que importa".

Romelu Lukaku

"Es buenísimo, tenemos la suerte de conocerle bien, juega en nuestra liga. Será trabajo para nuestros defensas. La última vez que me crucé con él y decían eso de nuestro desafío, marcó dos goles… ¡Mejor no decirlo más! Tiene una fuerza devastadora, rapidez, ha mejorado muchísimo con Conte. ¿Quién es el mejor? No lo sé, se lo preguntaremos a Simone Inzaghi".

Hazard y De Bruyne

"Con ellos en el campo sería otro partido, meten a cualquiera en apuros, pero Bélgica también tiene como sustituirlos bien".

Ciro Immobile, durante un partido de la selección de Italia en la Eurocopa 2020 Reuters

Récord de goles

"A mí solo me importa ganar el torneo, me quitaría hasta los goles que ya marqué para eso. Con Austria lo he intentado, pero no pudo ser".

Portugal y Cristiano Ronaldo

"Ante Bélgica merecía algo más por lo que se vio en la reanudación. ¿Cristiano? Todos quieren jugar contra él, porque es el mejor. Desde su llegada, la competitividad de la Serie A ha subido mucho".

Rivales

"España, Bélgica, Inglaterra, Alemania son las mejores que quedan, pero solo nos faltan tres partidos y apuntamos al objetivo final".

Decepción de Francia

"Nos sentó bien que se demostrara que en esta Eurocopa nada es fácil. Dominamos contra Suiza, que ante nosotros pareció un equipo pequeño, y ayer se vio el contrario".

Pasado pisado

"Solo marqué 15 goles con la Azzurra, me hubiera gustado hacerlo más, pero una victoria puede cancelar el pasado. Es lo que quiero que pase con esta Eurocopa”.

Mundial de 2018

"Fue la mayor decepción de mi vida futbolística, pero tuvimos la fuerza de levantarnos. Quiero eliminar todas las cosas negativas del pasado y creo que poco a poco lo estoy consiguiendo. Llevamos una camiseta histórica, que lleva cuatro Mundiales y siempre apunta a lo más alto".

Lorenzo Insigne

"Jugamos mucho a la Play, él siempre hace bromas. Debo tener cuidado, es pequeño y se esconde en todas partes. Una vez saltó del armario después de comer para asustarme, un día de esos me dará algo...".

