Pepe Reina saca la cara por Unai Simón: "Solo para los 'enteraos' de fútbol"

España consiguió ganar a Croacia y compró su billete para los cuartos de final de la Eurocopa. Un logro que estuvo cerca de esfumarse tras un inicio algo complicado de partido. Unai Simón desbarató el control de la Selección y convirtió una cesión en un gol en propia meta que adelantó a los de Dalic. Poco después resurgió en forma de héroe y frenó las ofensivas del rival. Una actuación que jugadores como Pepe Reina han querido poner en valor.

El veterano arquero, presente en los mejores momentos de la Selección, comentó en sus redes sociales el enfrentamiento de octavos. Evitó publicar mensajes tras el 1-0 inicial de Croacia que se produjo tras el fallo de Simón. Una acción que comenzó con un pase atrás de Pedri y que, bien por el bote de balón, por el sol o por un simple error del guardameta, acabó transformado en un gol en propia meta.

La jugada generó numerosas críticas a Unai. Y Reina intentó mantenerse en silencio. Sin embargo, tras el empate de España en la primera mitad, Reina destacó salió en defensa de Unai para poner en valor su influencia en el juego de la Selección. Una de las peticiones de Luis Enrique es que juegue con los pies para crear superioridad y el gol del empate nació de uno de sus pases.

"La jugada del segundo gol la incia Unai Simón... Solo para los 'enteraos' de fútbol", escribió Pepe Reina al poco de que España se pusiera con 1-1 en Copenhague. Algo que fue a más a medida que avanzaba el duelo, pues el portero de España tuvo que intervenir en varias acciones determinantes del partido. Entre otras, ante Gvardiol o frente a Kramaric, que tuvo en sus pies el 4-3 en la prórroga. "¡Paradón!", celebró el de la Lazio.

La jugada del segundo gol la inicia Unai Simon…sólo para los “enteraos” de fútbol…😊😊 Vamos Coño!!🙌🏻💪🏻🇪🇸 #CROESP #EURO2020 #goalkeepersunion — Pepe Reina (@PReina25) June 28, 2021

Reina incluso tuvo tiempo para responder a los críticos con su misma figura. El portero, cabe recordar, estuvo presente en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de 2010. Dos citas que cambiaron la historia del fútbol español y que situó a la Selección en lo más alto de los conjuntos internacionales. Por ello, ante aquellos que echaron en cara a Reina no haber jugado partidos de la presión de Unai, el arquero compartió sus imágenes con ambos trofeos. "Es verdad amigo…. Muchos muchos no he jugado pero...".

Es verdad amigo….

Muchos muchos no he jugado pero…🥳🍾🇪🇸😎 https://t.co/FM31WOY09F pic.twitter.com/38UWjoceAe — Pepe Reina (@PReina25) June 28, 2021

Apoyo a Unai

No solo Reina mostró su defensa pública al portero de España, sino que los propios compañeros de Unai salieron a su favor. Entre ellos De Gea, que en el descanso del partido tuvo una pequeña charla con el portero del Athletic para evitar que la presión le acabara consumiendo. También Luis Enrique o Busquets hablaron a su favor. El capitán incluso subrayó la confianza que toda la plantilla tiene en él.

