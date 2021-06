Morata: "Hay que sufrir para vivir momentos así"

La selección española es equipo de cuartos de final de la Eurocopa. El combinado nacional sufrió para conseguir su billete para la siguiente ronda ante una Croacia que forzó la prórroga en los últimos minutos de la segunda mitad después de ir perdiendo por 1-3 en el Parken Stadion de Copenhague (Dinamarca).

El partido no pudo comenzar de una manera peor para España. Y es que no solo marcó Croacia, sino que el tanto llegó por una cesión de Pedri a Unai Simón y la increíble cantada del portero del Athletic. La Selección consiguió dar la vuelta al marcador, pero en los últimos minutos de la segunda parte, el combinado ajedrezado logró forzar la prórroga.

En la prórroga, los de Luis Enrique no dieron prácticamente opciones y primero Morata en el 100' y luego Oyarzabal en el 103' sentenciaron el encuentro para lograr el pase a cuartos. Precisamente, el delantero ha hablado después del partido sobre lo sucedido en el campo y todo lo que se ha generado a su alrededor en las últimas semanas.

El futbolista de la Juventus de Turín ha sacado pecho al señalar que han demostrado que son "un gran equipo", aunque también ha reconocido el desgaste después del choque. "Este grupo pelea siempre y lo da todo", ha asegurado para después destacar lo mal que lo ha pasado.

"Es verdad que he vivido cosas que no gustan", ha afirmado Morata. El internacional español, eso sí, ha declarado que piensa que la mayor parte de la afición está de su lado y que para vivir momentos como estos, primero "hay que sufrir". Sobre cómo se encuentra tras la contienda, no ha ocultado que estaba "muerto".

Victoria importante

"Hemos demostrado que somos un gran equipo. Ha sido una paliza, pero ha merecido la pena. Hemos jugado muy bien y nos lo hemos merecido. Este grupo pelea siempre y lo da todo".

Semana complicada

"Es verdad que he vivido cosas que no gustan, pero la mayoría de España está conmigo. El gol es para mi mujer, mis hijos y toda la gente que apoya. Hay que sufrir para vivir momentos así".

Estado físico

"Estoy muerto, estoy deseando llegar al vestuario y meterme en hielo, porque ha sido un partido muy duro. Ahora hay que recuperarse bien para el siguiente partido y ver qué rival nos toca. Hay que seguir".

[Más información - Así fue el fallo de Unai Simón que adelantó a Croacia ante España: una cesión que acabó en gol en propia]