Dani Olmo, un soldado de Croacia para España: "Es una motivación especial jugar contra ellos"

Dani Olmo (Terrassa, 1998) no podía encontrar más motivación en esta Eurocopa que con estos octavos de final. El jugador catalán está disputando su primer gran torneo con España, aunque estuvo a punto de no representar al país. A los 16 años emigró a Croacia, el rival de la Selección de este lunes (18:00 horas), donde se convirtió en una de las principales promesas del mundo. Sin ese paso, el atacante no podría haber llegado a este punto de su vida.

Fue titular en los dos primeros partidos, contando con la total confianza de Luis Enrique. De hecho, antes de esta cita, el jugador del RB Leipzig sacó las castañas del fuego con algún gol frente a rivales de menor entidad en los partidos de clasificación para el Mundial de 2022. La mala suerte le apartó de los tantos en esta primera fase, pero está siendo uno de los principales estandartes en ataque de esta Selección.

A raíz de esos fallos vino un tsunami de críticas que arrastró al combinado nacional a una espiral peligrosa, las mismas que parecen haber desaparecido tras la goleada frente a Eslovaquia. Esta también quizá podría hacer que Olmo no apareciera en el próximo once titular, aunque es uno de los hombres que Luis Enrique no ha variado durante la transición entre Robert Moreno y su regreso al banquillo. Aún así, lo más importante es que es presente y futuro a sus 23 años.

Dani Olmo, jugador de la Selección Española de Fútbol

Uno de los hombres más representativos de la sub21 que ganó el Europeo en 2019 y que este año también buscará el oro en los Juegos Olímpicos atiende a EL ESPAÑOL en la previa de la primera eliminatoria para esta Selección que ha sufrido tanto en la fase de grupos. Olmo explica que no recuerda "nada que empezara bien y que acabase igual", poniendo el ejemplo del Mundial de 2010, después de todos los impedimentos que han sufrido. Por sus pies puede pasar el billete a los cuartos de final.

Si había una eliminatoria en todo el torneo que podía motivarle era un España - Croacia

Sí. Sabiéndolo en el último minuto porque Suecia marcó en el 94', fue una sorpresa, pero también una motivación.

¿Qué significó crecer allí?

He crecido tanto como futbolista y como persona. Es mi segunda casa. Me han acogido como si fuera de allí. Sé que me guardan un cariño especial y yo también les tengo mucho cariño. Sigo siguiendo al Dinamo siempre que puedo.

Croacia es mi segunda casa

¿Cómo está ese móvil en la previa? ¿Qué le dicen algunos excompañeros del Dinamo?

Tengo mensajes de algunos aficionados como de algunos amigos. Me desean suerte y me dicen que es una pena que nos vayamos para casa. Yo les digo que gane el mejor.

¿Y qué les responde?

Que nosotros lo vamos a dar todo, sabemos que Croacia es un rival complicado, pero vamos a salir a ganar.

¿Qué es lo que más les preocupa de Croacia?

Es un equipo que siempre lo da todo, tanto en esta Eurocopa que se han clasificado en el último partido como en el Mundial han demostrado que son puro corazón, que van todos a una y que luchan todo el partido. Nos van a exigir mucho, son los octavos de una Eurocopa, no podemos esperar otra cosa.

Dani Olmo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Quique Falcón

¿Habla mucho con Luis Enrique de los jugadores que conoce y de la manera de jugar de Croacia?

El míster ya sabe bien cómo son. Si me pregunta algo, le daré mi opinión. Pero sé que los conoce muy bien.

De Barcelona a Croacia con 16 años, hay que tener mucha personalidad para dar ese paso... Tanta que, antes de irse, un día casi manda al garete a Messi para hacerse una foto con él...

Era pequeño y solo pensaba en jugar al fútbol. Agradezco que mi padre y la gente que estaba ahí me convencieran para hacerme la foto con él.

Esa personalidad hay que demostrarla para venir con la Selección con 23 años y ser titular en los dos primeros partidos de tu primera Eurocopa

Agradezco la confianza del míster. Somos un grupo muy bueno, cualquiera que juegue vamos a estar todos ahí apoyando. Todos estamos preparados para jugar. Al final el míster es el que decide.

¿La anécdota de la foto de Messi? Era pequeño y solo pensaba en jugar al fútbol

Llegó con Robert Moreno y Luis Enrique ha seguido confiando en usted, algo que no ha pasado con otros jugadores, ¿qué ve en usted?

El míster me transmite que haga lo que siempre he hecho, que haga lo que suelo hacer en mi club. Por eso estoy aquí. Intento ayudar al equipo tanto cuando estoy en el campo como cuando estoy fuera de él.

Quizá sea una imagen ficticia delante de la prensa, pero se pasa el día diciendo que son un grupo increíble y qué pasaría 30 días más concentrados con todos ustedes

Nos llevamos todos muy bien. Formamos un grupo extraordinario y yo creo que es la clave del éxito en este tipo de competiciones. El buen ambiente que se respira nos hace sobreponernos a las adversidades en cada momento.

¿Qué está significando esta experiencia de la Eurocopa para usted?

Está siendo muy especial. Poder jugar tan joven esta Eurocopa es un orgullo. Cada vez que puedo saltar al campo intento disfrutar y ayudar al equipo.

Dani Olmo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Quique Falcón

Sobre todo, está siendo un máster de gestión de la presión de todo un país detrás de usted

Es normal. España siempre aspira a lo máximo y nosotros lo sabemos. Los primeros dos partidos no fueron malos, pero los resultados no acompañaron. Al final, en el tercero seguimos en la misma línea y todo acabó bien. Yo creo que tenemos que seguir, llevamos una buena dinámica.

¿Han notado un gran cambio en la opinión pública con el 0-5?

Un poco quizá. Esperemos que los que tenían dudas sobre nosotros ya no las tengan y nos sigan apoyando como hasta ahora.

¿Es España un país muy resultadista o entiende que en una Eurocopa todo se desorbita más? ¿Está siendo injusto el país con la Selección?

Es normal. La historia que tenemos nos hace soñar en grande. Nosotros lo aceptamos. Queremos soñar y queremos lo máximo para el país. No creo que se esté siendo injusto con la Selección. Al final es normal que nos metan presión y que nos critiquen cuando no ganamos. Nosotros sabemos que es normal, pero también somos conscientes de lo que sabemos hacer y confiamos en nuestras posibilidades.

No creo que se esté siendo injusto con la Selección

¿Cómo gestiona las críticas? ¿Qué hace cuando un compañero las está recibiendo?

Yo bien. No leo la prensa, no leo los comentarios que nos suelen poner. Ahora son muchos más. Yo estoy centrado en todo lo que se refiere de puertas para dentro. Estoy centrado en entrenar bien, en jugar bien cuando el míster decida que juegue. Cuando un compañero está mal me gusta animarle, como siempre. De momento, no he visto a ningún compañero preocupado por ese motivo. Si fuera así, lo animaría como a todos.

Parece que a los futbolistas les quitan el derecho a pasarlo mal y de sufrir malos momentos

Sí. Pero entendemos la situación, estamos acostumbrados a ganar y eso es lo que se nos exige. Con esa responsabilidad, nosotros queremos hacerlo.

No ha tenido que ser fácil cómo empezaron la concentración con el positivo de Busi, el aislamiento, la polémica de la vacunación…

No recuerdo algo que empezase bien y que acabase bien. Sin ir más lejos, en el Mundial empezamos perdiendo y acabamos ganando. Esto no es como empieza, si no como acaba.

Dani Olmo, durante la entrevista con EL ESPAÑOL Quique Falcón

Lo que también se está diciendo es que va a ser uno de los que vaya a los Juegos Olímpicos

Existe esa posibilidad. No coinciden en fechas los dos torneos así que sería otro sueño. Ojalá me llame Luis de la Fuente. La Federación sabe mi opinión y el míster también. Ojalá pueda estar.

Una de las claves de esta Selección es que se mantienen muchos jugadores del bloque que ganó el Europeo sub21 de 2019.

Sí. Somos un buen grupo. Mantenemos mucho el contacto. Siempre es un placer jugar con ellos.

¿Está preparado para un verano sin vacaciones?

No lo cambio tampoco.

¿Con qué premio se conforma para llevarse de este verano?

Pues con la medalla olímpica y la Eurocopa.

