Luis Enrique: "Me gusta tanto mi equipo que cualquier jugador puede ser titular"

"Confianza", así definía Luis Enrique el momento de la Selección. El asturiano ha hablado en la previa del partido de octavos de final entre España y Croacia de este lunes (18:00 horas) dando una dosis de optimismo a la afición. El seleccionador ha destacado el orgullo que siente por el grupo que ha seleccionado, hasta el punto de explicar que cualquiera puede formar parte del once titular que salga al Parken de Copenhague para la eliminatoria.

"Podría jugar cualquiera de los 24. Todos me dan garantías para jugar unos octavos de final", expuso un Luis Enrique que se siente confiado para afrontar esta eliminatoria. Eso sí, este optimismo no ha cambiado desde el comienzo del torneo según dejó claro: "Tengo la misma confianza que al principio. Creo que merecimos ser primeros de grupo, pero esto no va de merecimiento". Mensaje certero para una afición que no ha demostrado que van todos a una con el equipo nacional.

La Selección se quitó un gran peso el pasado miércoles cuando goleó a Eslovaquia en el último encuentro de la fase de grupos para confirmar su presencia en las eliminatorias de esta Eurocopa. Después de las dudas que se habían generado por los empates ante Suecia y Polonia, España tendrá que demostrar su mejoría si quiere estar entre las ocho mejores. "No cambió nada. Antes de ese gol ya habíamos fallado muchas ocasiones, un penalti... Pero no ha cambiado nada. Sí cambió después del partido por la victoria", explicó el técnico.

No se pone un techo en el torneo, ya que el seleccionador quiere esperar al "final de curso": "Cuando yo estudiaba las notas no me las daban en marzo o abril. Estamos concentrados en los octavos y vamos a por el primero que es el único que podemos controlar". De momento, el seleccionador tiene que ver si da continuidad a los hombres que golearon a Eslovaquia o si vuelve a hacer un gran cambio con el objetivo de tener un plan individual contra Croacia.

