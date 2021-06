Gary Neville se hace 'un Van der Vaart' y le da un palo a España: "Ahora es un equipo débil"

A pesar de la victoria contra Eslovaquia por cinco goles a cero, los palos le sigue cayendo a la selección española desde muchos sectores. Los de Luis Enrique consiguieron pasar a octavos de final con una goleada para sellar el segundo puesto del grupo y ahora miran con ilusiones renovadas su intento por llegar a los cuartos.

El rival que habrá enfrente será la Croacia de Luka Modric, un equipo duro y rocoso que llega algo justo de físico, pero que tiene mucha pólvora arriba y que puede crear problemas a cualquier selección. Ya lo demostró en el paso mundial cuando consiguió colarse hasta la final donde fue derrotada por Francia.

El combinado croata no tiene el mismo nivel que hace tres años, pero sigue siendo un escollo duro de superar. A pesar de que España podría partir como favorita en este cruce, las críticas que llegan desde el exterior pueden hacer pensar que en realidad no lo es. De cualquier forma, motivadores para la Selección no están faltando.

Saludo de los jugadores de la selección española tras acabar el calentamiento Reuters

Si antes de pasar a octavos fue Rafael Van de Vaart quien aseguró que España era un equipo horrible que no sabía dar pases hacia delante, ahora ha llegado un ataque similar desde Inglaterra que ha intentado herir la sensibilidad del equipo nacional. Hablar de España parece que vende y mucho.

En esta ocasión ha sido el mítico exjugador inglés Gary Neville, leyenda del Manchester United, quien ha atacado sin piedad a la selección española en un programa de la televisión británica: "Siguen produciendo grandes jugadores, pero España ahora es un equipo débil". Este ha sido el duro mensaje del exfutbolista ahora metido a comentarista y analista.

Ataque al fútbol español

Sin embargo, no ha sido su único dardo lanzado, ya que además de atacar a España, ha cargado contra el fútbol español y contra sus dos principales exponentes, el Real Madrid y el FC Barcelona: "Real Madrid y Barça también tienen unos equipos débiles ahora mismo, ambos clubes están en transición respecto a las grandes plantillas que tenían. El Madrid ganó todas esas Champions probablemente con la mejor plantilla de toda la historia. El Barcelona también ganó grandes trofeos y nutría a una España brillante".

Gary Neville, en su etapa como entrenador del Valencia

"Ambos equipos han envejecido juntos y es su selección la que está sufriendo eso. Lo que vemos ahora es un equipo en transición". Un ataque bastante duro y potente de Gary Neville contra el fútbol español y contra la Selección después de que Inglaterra consiguiera meter esta temporada a tres de los cuatros equipos que han jugado las finales de Champions y Europa League este curso.

Habrá que ver si ese éxito a nivel de clubes se traduce también en un triunfo para la selección de Southgate que se enfrentará en octavos de final a Alemania en el que será otro de los duelos estelares de la siguiente ronda de la Eurocopa. Un partido que, de caer, podría suponer un fracaso muy importante al contar con una generación única de futbolista en una selección que lleva sin ganar nada desde el Mundial del 1966.

[Más información: Morata: "Ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es que te digan que se mueran tus hijos"]