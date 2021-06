Sergio Busquets rompe a llorar tras el pase a octavos: "Lo he pasado bastante mal"

Sergio Busquets volvió a sentir lo que era pisar el césped. El jugador del FC Barcelona y capitán de España en esta Eurocopa estuvo muy cerca de quedarse fuera al dar positivo por la Covid-19. El centrocampista abandonó la concentración y se marchó a su casa en la Ciudad Condal a la espera de dar negativo. Una noticia que se alargó en el tiempo y que acabó pasando factura. Tras ganar a Eslovaquia por goleada y pasar a octavos, el jugador rompió a llorar.

Fue el primero en atender a los medios después de conseguir el puesto en octavos. Busquets, en los micrófonos de Telecinco, comenzó a emocionarse poco a poco. Primero con los ojos algo mojados y finalmente teniendo que parar en medio de su intervención para coger aire. "Lo he pasado bastante mal", llegó a subrayar con la voz entrecortada. Busquets pasó más de una semana en su casa mientras sus compañeros preparaban la Eurocopa. Y finalmente, tras recibir ese negativo definitivo, pudo reincorporarse con la Selección.

Además, durante todo ese tiempo que estuvo apartado, el jugador tuvo que entrenar en solitario. Gracias a la tecnología, Busquets realizó las sesiones que hacían sus propios compañeros. Y todos esos datos, como explicó Luis Enrique, se fueron almacenando en un dispositivo que posteriormente han analizado. El técnico, que destacó su buen estado de forma, dejó en el aire su presencia en el once para acabar dando un puesto en el equipo inicial en el último partido de la fase de grupos. En la posterior rueda de prensa, Busquets volvió a destacar esa emoción.

Busquets, para poner la guinda a su regreso, recibió el premio a mejor jugador del partido. Una vuelta de ensueño que tendrá su continuación la próxima semana ante Croacia, rival en octavos y a la que el centrocampista ha pedido tener en cuenta.

Victoria

"No hicimos los partidos que queríamos, era difícil. Hoy ha sido un subidón para todos. No hemos podido ser primeros porque no dependíamos de nosotros, pero ayudará mucho para lo que viene".

Su sufrimiento

"Estoy emocionado, lo he pasado bastante mal. He estado diez días en casa. No sabía si podía volver o no. El grupo es muy fuerte, nos ha hecho crecer".

Importancia

"Era lo que necesitábamos todos. Lo hemos hecho muy bien".

Goleada

"Ha sido una pena el penalti, pero el equipo ha seguido intentándolo y esa suerte que no tuvimos en los primeros partidos la hemos tenido en el primer gol".

Van der Vaart

"Está claro que, como dije, aceptamos las críticas cuando no hacemos las cosas bien, pero no las faltas de respeto. Y menos de gente que ha estado en una Eurocopa con su Selección y sabe lo difícil que es esto. No hay que darle más vueltas, ojalá que nos motive".

Croacia

"Es un rival muy difícil, subcampeona del mundo. Conocemos mucho a sus jugadores. Hemos jugado contra grandes selecciones y prácticamente no hemos perdido con ninguna. Ganamos a Alemania... Tenemos confianza, ojalá nos vaya bien".

Su regreso

"Ha habido compañeros que han llegado a los 10-11 días y otros que a los 20 pico días. Yo sabía que aunque me encontrara bien dependía de eso. Tenía esa incertidumbre, tenía muchas ganas de estar con este grupo. Probablemente sea mi última Eurocopa. Cuando llegué, me recibieron estupendamente. Lo necesitaba, por este grupo, por lo que me gusta jugar al fútbol y representar a mi país".

Encuentro con Croacia

"Hay jugadores jóvenes y jugadores que llevan mucho tiempo. Son subcampeones del mundo, que no lo puede decir cualquiera. Va a ser difícil y complicado, tenemos que mirar en nuestro juego y en las cosas que podemos hacer bien".

[Más información - Goretzka en la agenda del Real Madrid: termina contrato en 2022]