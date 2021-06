En directo | Rueda de prensa de Luis Enrique tras la victoria de España ante Eslovaquia

España logró el triunfo esperado ante Eslovaquia y jugará los octavos de final de la Eurocopa. El conjunto nacional logró encontrar la fortuna de cara a puerta y obtuvo su billete para la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, no dependía de sí misma para acabar primera de grupo y tuvo que conformarse con la segunda posición del Grupo E.

Suecia, que venció con suspense a Polonia, será quien pase a los octavos de final liderando esta fase de grupos. Y España, con su segunda posición, tendrá que vérselas con Croacia en la siguiente ronda. Además, lo hará saliendo de territorio nacional por primera vez en lo que va de torneo.

Luis Enrique, después de muchas críticas y sufrimiento por dos empates en los encuentros previos, analiza ante los medios de comunicación tanto el resultado final como la clasificación para los octavos de la Eurocopa. El seleccionador primero atendió a la cadena con derechos de retransmisión, Telecinco, y posteriormente acudirá a la última rueda de prensa que dé desde La Cartuja, en Sevilla.

Triunfo

"No nos hemos rendido hasta el final. En la previa decía que estaba a punto de descorcharse el cava".

Renovar

"Hablé de renovación porque me hablaron de dimitir. Me siento como en mi casa, respaldado por el presidente, el director deportivo y los jugadores, pero consciente de que un entrenador vive de resultados. Yo estoy como si estuviera en mi casa".

Críticas

"No me ha dolido nada, no sé de qué habláis o criticáis. ¿Van der Vaart? Por favor. Tenemos que estar preparado para todas las críticas, algunas se caen por su propio peso como las de este señor".

Rivales

"Le dices a cualquier primera que le va a tocar España y muy contenta no estará, pero también nos puede pintar la cara Croacia".

Favoritismo

"No he dicho nunca que somos los grandes favoritos. Entre los seis-ocho sí. El equipo está en una clara línea ascendente. Y repito, pregunta a los rivales".

