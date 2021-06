Meunier: "Desaconsejaría a un compañero de equipo salir del armario"

La polémica por la UEFA y la bandera arcoíris sigue dando de qué hablar. Thomas Meunier, futbolista del Borussia Dortmund y de la selección de Bélgica, fue preguntado sobre el asunto este miércoles. El defensor lamentó que en el siglo XXI se siga sin aceptar con normalidad la sexualidad de todo el mundo.

Meunier habló con sinceridad y dejó unas palabras que darán mucho de qué hablar. Desaconseja a cualquier compañero que anuncie su homosexualidad y lo hace por la mentalidad que todavía reina en el mundo del fútbol.

"Es una pena, pero en el fútbol una salida del armario no es fácil. Yo se lo desaconsejaría a un compañero de equipo. No es que lo haya experimentado todavía porque nunca he conocido a un jugador en el entorno que sea gay. A veces ves a alguien 'salir del armario' después de acabar su carrera, no durante su carrera como ha ocurrido en el fútbol americano. La mentalidad en el fútbol aún no es la que debería ser".

"Estamos el siglo XXI. Es hora de aceptar a todos como son. Hay ciertas personas que ponen carteles de 'No al racismo', pero tenemos que hacer más que eso. Tenemos que marcar la diferencia".

La Eurocopa

De cara al partido de octavos de final que los Diablos Rojos disputarán el próximo domingo en Sevilla, con rival aún por decidirse, dijo que no le importa el rival y destacó que Bélgica genera "cierto miedo" en el resto de selecciones.

"¿A quién me quiero enfrentar en octavos de final? Independientemente, no me importa. Miramos nuestra tabla, analizamos cosas, pero el resto de equipos también tienen cierto miedo a enfrentarse a Bélgica. No tienes que pensar a quién te enfrentarás, solo tienes que estar presente cuando estés en el campo", dijo.

Meunier subrayó que "hay emoción positiva" en el equipo belga a "sólo cuatro partidos" de que se conozca al campeón del torneo (octavos, cuartos, semifinales y final).

"El talento está ahí, por otro lado debemos estar metidos en el torneo de forma psicológica. Es en la cabeza donde tienes que regular toda esta emoción", aseguró.