"Buenas noches a todos, menos a la UEFA". Andreu Buenafuente tenía este martes un mensaje para el organismo europeo después de que prohibiera iluminar el estadio de Múnich con los colores arcoíris.

"¿Un mensaje político? ¿Qué será lo próximo? ¿Prohibir una selección que se llama 'La Roja' porque es de izquierdas? Ahora estarán diciendo: 'joe, no hemos pensado en eso...'".

"Esto era una iniciativa en respuesta a la ley aprobada por Hungría, que es un país también para entrar a vivir... que restringe el derecho a la información de los jóvenes sobre la homosexualidad. Ya es mala cosa que en una competición donde hay tantas banderas de todos los colores, no pueda haber la que justamente nos une a todos", dijo e hizo una pausa en la que arrancaron a aplaudirle.

"Fíjate que he hecho esta pausa para aplaudir. He hecho como una cadencia y la gente ha dicho: si no aplaudo, quedo mal, quedo como la UEFA".