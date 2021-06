La amenaza de Tebas a los clubes de la Superliga: "Habrá que cambiar el reparto de ingresos"

Javier Tebas lleva buscando fórmulas para penalizar a los clubes que forman parte de la Superliga Europea. El presidente de LaLiga, como la UEFA y Aleksander Ceferin, es uno de los grandes opositores de este proyecto que él mismo calificó como "de barra de bar a las tres de la madrugada". Este martes, aprovechando un acto de colaboración con la NBA para crear un complejo multidisciplinar de 42.000 m2 que contará con campos de fútbol, pabellón de baloncesto, gimnasio para el alto rendimiento, piscina, comedor, salas de juegos, biblioteca y residencia, ha vuelto a lanzar una amenaza a Real Madrid y FC Barcelona.

El presidente de LaLiga ha dejado caer posibles medidas "para proteger a la competición". "No serían sanciones, porque no hay competencias para ello. La Premier ha multado a sus clubes y además ha modificado su régimen disciplinario. Ellos tienen más competencias disciplinarias de las que tiene LaLiga con sus clubes. Lo que sí tenemos que ver es cómo podemos cambiar para protegernos de competiciones que pondrían en peligro la Liga", explicó Tebas.

Y Tebas lanzaba la primera gran bomba: "Si alguien lleva a cabo actos que causan perjuicio económico a tu competición, pues habrá que retocar el aspecto económico de la competición. Sin sanciones, pero es fácil de entender: si los derechos audiovisuales descienden porque se crea una Superliga, el reparto debería cambiar". Es una amenaza para Real Madrid y Barça, que podrían ver disminuidos sus emolumentos por los derechos televisivos, pero también para el resto de los equipos.

Javier Tebas, durante un acto de LaLiga AFP7 / Europa Press

Además, ha vuelto a hacer hincapié en que el proyecto de la Superliga no se ha acabado, así como el recorrido judicial que se suspendía momentaneamente en la UEFA. "Es una suspensión, no se ha paralizado. El proyecto se reanudará cuando se considere que jurídicamente se dan las circunstancias propicias. Yo no estoy dentro de la asesoría jurídica de UEFA, a lo mejor si hubiese estado yo habría tomado una opción antes. El presidente Ceferin ya lo ha dicho: la justicia es lenta y llegará, no hay más. El tema de la Superliga no es un punto final si UEFA sanciona o deja de inscribir, el punto final es cuando la idea deje de existir", concreta Tebas.

Los avisos

Es una constante que Tebas se meta con los clubes de la Superliga. Así de contundente se ha mostrado el presidente de LaLiga en la reunión de la CAP de hace unas semanas: "No debemos escondernos. No tengamos miedo a lo políticamente correcto para defender los principios que están en grave peligro como la meritocracia. Lo que más me molesta es que se creen que somos tontos, ingenuos. Juegan con nuestra ingenuidad, con nuestro silencio, con nuestro políticamente correcto".

Se dirigía directamete a los presidentes del Real Madrid, del Barça y de la Juventus. "Que hayan ganado más títulos no significa que sean más listos. Esa nota demuestra la ignorancia de lo que está pasando en el fútbol profesional. No nos vamos a la ruina señor Pérez, no nos vamos a la ruina señor Laporta, no nos vamos a la ruina señor Agnelli", exponía el Tebas más duro hace unas semanas.

