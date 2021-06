Jordi Alba, sobre la polémica con la Selección: "Si nos vacunan, pues nos vacunan; ¿si no?, pues no"

Los jugadores de la Selección no quieren opinar sobre la polémica vacunación a la que serán sometidos. Un proceso acordado de forma exprés tras la aparición de primer positivo con Sergio Busquets y que ha generado muchas críticas. Jordi Alba, quien ejercerá ahora de capitán, ha dejado claro que no es decisión suya y que seguirán las recomendaciones que les trasladan en el vestuario.

El jugador del FC Barcelona, y nuevo peso pesado de esta Selección, ha reconocido que la plantilla nacional no tiene "nada que decir". En una entrevista para Radio Marca, el lateral ha subrayado que "hay muchas opiniones y son respetables". Y es que ellos solo siguen órdenes: "Si nos dicen que nos vacunan, pues nos vacunan. ¿Si no? Pues no". Ellos, como miembros de un equipo, respetan "todo" lo que les digan los responsables.

"Estamos en una situación jodida en la sociedad y esperamos encarar la Eurocopa sin hablar de estas cosas", ha destacado durante su intervención radiofónica. Jordi Alba, además, también ha destacado que no tiene ningún problema con Luis Enrique pese a los rumores, que no tiene que reivindicarse en la Eurocopa y que defender el brazalete de capitán queda a un segundo lado puesto que lo importante es tener un grupo joven y con un "buen grupo humano".

🇪🇸 @JordiAlba en #T4



🗣️ "Es una situación desagradable para cualquiera. Lo de Busquets es una desgracia y ojalá que esté con nosotros pronto. Estamos muy tranquilos y cumpliendo todas las normas. Tenemos que seguir, adaptarnos a esta situación y esperar a que no haya más". pic.twitter.com/oJ3ey9HHAC — Radio MARCA (@RadioMARCA) June 9, 2021

La Selección, tras los positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente, será vacunada. Hasta el momento, los jugadores están en aislamiento y entrenando sin entrar en contacto con el resto de compañeros. Las últimas pruebas realizadas por la Federación no han recogido ningún positivo más, por lo que todos los jugadores están preparados para ser vacunados antes del inicio de la Eurocopa.

Cambios en el Barça

El conjunto azulgrana pretente iniciar un nuevo proyecto. Con Joan Laporta como presidente, y con Koeman en el banquillo después de una larga reflexión de la cúpula azulgrana, el equipo culé comenzará el curso que viene con una plantilla renovada. Por el momento, ya se han confirmado los fichajes de Agüero y Eric García, así como la incorporación de un Emerson que estaba en el Betis en calidad de cedido -valdrá 9 millones-. Incorporaciones que, a la vista de Jordi Alba, son positivas.

"Me gustan todos", ha reafirmado. "Koeman ha hecho un gran trabajo cuando llegó. Hemos ido mejorando". Respecto a la continuidad del holandés, que estuvo en el aire hasta el último momento, Jordi Alba ha reconocido que "Ronald se merecía seguir en el club". Sobre esos fichajes, ha aplaudido las referencias que tiene: "Me parece muy bien la llegada de Agüero y Eric Garcia. Del Kun me han hablado muy bien y se Eric es bueno que venga gente de la casa".

[Más información - La Covid-19 amenaza hasta el debut de España en la Eurocopa: plazos de la Selección y miedo al brote]