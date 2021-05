Agüero y Guardiola, una despedida con tensión: el enfado del Kun que se escondió

La salida del Kun Agüero del Manchester City se hará efectiva una vez que se juegue la final de la Champions League. Los de Pep Guardiola se medirán al Chelsea en Oporto por la Orejona y se decidirá si el adiós del delantero argentino es dulce o amargo. Al menos bajo el brazo tiene ya la Premier League, aunque al jugador no le habría gustado como se ha ido gestionando su salida.

El 30 de junio Agüero acaba contrato con el City y pese a que hasta ahora parecía que todo estaba bien entre el delantero y el club, según lo revelado por The Athletic no sería del todo así. El responsable de la molestía del jugador es Guardiola, al que el Kun responsabiliza de no seguir otra temporada en el Etihad pese a que era lo que le hubiera gustado. Pero Pep, "de manera fría", tomó la decisión por el bien del club.

Según el citado medio, en marzo comenzaron las tensiones cuando se decidió la salida de Agüero. Jugador y entrenador estuvieron semanas sin hablar e incluso se llegó a un acuerdo para que el delantero no jugara y evitar así cualquier problema físico que pudiera afectar a su futuro que, por otro parte, pasa por el Barcelona.

La plantilla del Manchester City despide a Agüero Reuters

La relación entre ambos se ha ido enderezando con el paso de las semanas. A sabiendas del irremediable futuro y de lo que significa la figura de Agüero para la historia del Manchester City, el discurso cambió y Pep se ha deshecho en elogios hacia el argentino, emocionándose incluso al hablar de él durante la fiesta de celebración por el título de la Premier League.

Agüero "está triste"

The Athletic revela más detalles de lo ocurrido las últimas semanas. Agüero habló con Martin Tayler, mítico narrador del fútbol inglés, y le trnasmitió cómo se sentía: "Está triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse, pero las palabras que él me transmitió fueron: 'Esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero'", contó Tyler al medio citado.

Asumido su futuro, Agüero se centró en no enrarecer el ambiente con un único objetivo: no distraer la atención del mayor reto de la historia del Manchester City. La Champions League es el objetivo que siempre se propuso el Kun como skyblue y ahora puede cerrar esta bonita etapa cumpliendo su sueño.

[Más información: El Barça inicia su revolución: el fichaje de 'Kun' Agüero está casi hecho y ya prepara otro]