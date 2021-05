Se destapa la relación entre Simeone y Joao Félix: "Siempre dice que hablamos de lo mismo"

La victoria del Atlético de Madrid ante el Valladolid le dio la undécima Liga al conjunto rojiblanco. Desde entonces los jugadores colchoneros han sido protagonistas de la actualidad deportiva, así como también un Simeone que no ha parado de conceder entrevistas desde que se consumase la gesta.

El entrenador argentino ha hablado para ESPN y no se ha olvidado de hacerlo sobre Joao Félix. No hay que olvidar que el joven futbolista fue fichado por más de 100 millones de euros y que dio un impulso de ilusión entre los aficionados atléticos. Pero su rendimiento no ha sido del todo el esperado.

Se esperaba más de un Joao Félix que incluso ha sido más habitual suplente que teórico titular. Su temporada se traduce en 2.349 minutos, divididos en 40 partidos entre Liga, Copa del Rey y Champions League. El futbolista luso aportó al equipo con sus 10 goles y 6 asistencias.

Simeone ha hablado sobre Joao Félix y ha señalado que a lo largo de la temporada han mantenido muchas conversaciones porque su único objetivo era sacar lo mejor del atacante luso: " No sabes lo que juega Joao. Hemos hablado un montón de veces, él me dice que siempre acabamos hablando de lo mismo. Es tiempo de maduración y tiene un talento tremendo".

El 'Cholo' ha señalado que le perturbaba no poder sacar la mejor versión del futbolista: "Yo como entrenador me ofusco cuando no le puedo sacar lo mejor como sí pasó hasta enero, porque lo tiene, tiene trabajo y es muy inteligente, sabe lo que pasa a su alrededor".

"Lo que tiene que hacer es el partido del Chelsea, eso es lo que quiero. Trabajar, jugar cuando vas ganando y perdiendo, correr, no salirte del partido, no jugar solamente cuando el equipo ataca porque él lo tiene. Se lo dije en ese partido. Y como lo hizo pues sigue esa lucha. Hay que encontrar lo mejor de él porque es muy importante para nosotros", ha sentenciado sobre Joao.

Su futuro

También se ha referido a su futuro en el Atlético de Madrid, ya que se ha especulado mucho con una posible salida al final de la presente temporada: "Tengo un año más de contrato, estoy bien, muy contento y nuestros futbolistas están en muy buena edad. Real Madrid y Barcelona van a tener que pasar por la transición que tuvimos que pasar nosotros hace años y en nuestro caso tenemos que mantener en equilibrio".

