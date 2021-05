Laporta cesa a Barrufet tras 37 años en el Barça: "Es un despido, dicho así de claro"

El FC Barcelona de Joan Laporta continúa con la renovación de sus estructuras de cara al inicio del nuevo proyecto. El presidente azulgrana ha trasladado a David Barrufet, exjugador y máximo responsable de la sección de balonmano, que no continuará ni en ese ni en ningún cargo del club. Un despido, como él mismo lo ha definido, que llega 37 años después de su inicio en el conjunto catalán.

Barrufet llegó en 1988 al equipo de balonmano -antes estuvo en la cantera- y se mantuvo durante 22 temporadas consecutivas defendiendo los colores blaugranas. En 2010 decidió retirarse tras una amplia carrera donde ganó hasta 71 títulos. De hecho, es el segundo jugador de toda la historia del club que más premios colectivos se ha llevado, solo superado por Egurrola, con 75 gracias a su participación en el equipo de hockey patines.

"No me veo jugando con 40 años y no me quiero hacer pesado, creo que 23 años son bastantes", anunció por aquel entonces. Curiosamente, en esa misma campaña en la que dio un paso atrás también estaba Laporta de presidente. Sin embargo, en aquella ocasión pudo continuar en el conjunto catalán.

David Barrufet en un montaje fotográfico

El despido de Barrufet ha llegado por sorpresa, pues él mismo ha confesado que esperaba poder seguir en algún otro área del FC Barcelona. "El pasado miércoles, día 19, se me comunicó que no seguiría ni al frente de la sección ni en el club a final de esta temporada, ya que se busca un nuevo proyecto", ha explicado el portero a la agencia Efe.

"Quizás me esperaba que fuese relevado al frente de la sección, pero no que se me despidiera del club. Ha sido un momento muy duro para mí, pero yo soy del Barça, siempre lo he sido y lo seré esté quien este en la directiva", ha asegurado. Esta temporada la concluirá y con la posibilidad de ganar la Final Four.

"Soy un empleado del club y esto es un despido, dicho así de claro, pero ahora no quiero pensar en nada más que en los dos títulos que aún nos quedan: la Copa Asobal y la Liga de Campeones. Repito que el Barça es mi club y lo será siempre", ha sentenciado en la entrevista para Efe.

Su sustituto al frente de la sección será Xavier O'Callaghan, que hasta el momento estaba dirigiendo la oficina del FC Barcelona en Nueva York. El proyecto comienza de cero y Laporta quiere que lo impulsen personas de su más estricta confianza.

Quejas al club

Las palabras de Barrufet no son las únicas que se han producido este viernes en contra de la cúpula. Ronald Koeman, el técnico de la sección de fútbol, ha dejado constancia de que su comunicación con la directiva no ha sido del todo positiva en los últimos tiempos. Desde la dimisión de Bartomeu, las riendas del club las cogió la Junta Gestora de Tusquets. Sin embargo, desde marzo tomó el control un Laporta que no ha trasladado confianza al holandés.

"En la última parte de la temporada no he sentido la confianza del club. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas. Entiendo donde estoy, a pesar de los cambios que estamos haciendo y que vamos a hacer para la próxima temporada, hay que ganar cosas", reconoció ante la prensa.

[Más información - Leo Messi rompe su silencio este sábado]