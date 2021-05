Simeone saca pecho: "Hemos resuelto un momento muy difícil como un equipo"

El Atlético de Madrid sufrio lo que no está escrito para poder vencer a Osasuna en lo que ya es la victoria más importante de la temporada. A pesar de no haber visto puerta casi en los primeros 80 minutos de partido, la recta final del choque fue apoteósica para los rojiblancos que ya acarician el título.

El conjunto colchonero estuvo contra las cuerdas con el empate, pero especialmente cuando el VAR confirmó que el cabezazo de Budimir había entrado. Se vieron por debajo del marcador con un cuarto de hora para remontar. Pero lo consiguieron gracias a un gol de Suárez. Esto provocó la alegría de un orgulloso 'Cholo' Simeone que ya acaricia el título. Solo le queda la última batalla contra Osasuna.

El técnico argentino aseguró que sus jugadores tuvieron una buena actuación: "El equipo hizo un gran partido tras el esfuerzo ante la Real Sociedad. Tuvimos ocasiones de gol, no pudimos ser contundentes hasta que apareció el gol de Budimir y el equipo respondió. Cuando menos ocasiones de gol tuvimos fuimos contundentes y cuando más ocasiones tuvimos menos contundencia tuvimos".

El 'Cholo' ya lo advirtió, ahora La Liga entraba en la zona Luis Suárez y el delantero uruguayo consiguió un gol clave para el título: "Vino con una rebeldía extraordinaria, ha estado alejado del gol, pero siempre estuvo allí. Nos da jerarquía y quién mejor que él para resolver un partido que pudimos enderezar cuando se nos iba".

Luis Suárez remata un balón solo ante la portería LALIGA

"Sabía que era un momento en el que no le tocaba salir y con tanto juego cercano a la portería de ellos algo podía aparecer y apareció. Una buena jugada por derecha, un buen centro y una buena definición. A seguir partido a partido más que nunca y con la idea de estar en este momento, que es muy bonito para todos".

El entrenador del Atleti alabó la gran entrada que tuvieron los hombres de refresco como Joao Félix: "Los cambios nos vinieron muy bien. Todos nos dieron frescura y entraron muy bien. Gran pase de Joao a Lodi, dos goles muy bonitos, más que nunca partido a partido y a jugar en Valladolid, que tendremos la dificultad de todos los partidos de La Liga".

"Nos ocupaba sólo resolver nuestro partido, hicimos un primer tiempo muy bueno, se jugó en campo de ellos, el rival se encerró para evitar que marcáramos, tuvimos bastantes ocasiones sin contundencia. En el segundo tiempo, los cambios dieron frescura y cerraron un partido que en el momento que atacábamos tuvimos más contundencia y el trabajo reflejado de lo que llevamos haciendo durante toda la temporada".

"No pienso negativamente, pienso en trabajar y empezar la semana buscando frescura y la mejor preparación para afrontar una preparación para el partido ante el Valladolid, que necesita una victoria también".

De hecho, nada más anotar el tanto Luis Suárez, Simeone ya ideó una nueva modificación: "Es un momento para pensar, quedaba poco de partido, teníamos que fortalecernos con Kondogbia, Luis venía de hacer el gol y teníamos que dar fuerza al equipo para resolver una tarde muy bonita".

Simeone dirige al Atleti desde la banda del Wanda Metropolitano Reuters

Sin cambiar el discurso

Ahora, a los rojiblancos les queda un último escalón en su objetivo de llegar a la cima: "Creo que no hay rivales ni enemigos chicos, siempre miramos a todos de la misma manera. Sólo pensamos en preparar bien la semana, recuperarnos para una final y después a jugar en Valladolid con unas dificultades que ofrece La Liga".

Simeone se mostró especialmente activo en la pausa de hidratación y su arenga dio resultado: "Cuando nos paramos para tomar agua dije que lo que teníamos que hacer era empatar porque nos iba a llevar a ganar el partido. Apareció pronto el gol y luego la definición de Suárez, de jugador importante. Me quedo con el equipo, la palabra equipo es lo que puede mostrar todo lo que venimos haciendo esta temporada".

El 'Cholo' quiso mentalizar a sus jugadores del plan necesario para llevarse el partido: "Lo hablamos en el descanso era tener más posibilidad de disparo, no sacar centros por sacar porque ellos tenían dos buenos centrales, que jugar en los últimos metros fuese para encontrar a Carrasco, Correa, Trippier o Suárez. Con tiros de media distancia se podía trabar a un equipo que se defendió muy bien. "Hemos resuelto un momento muy difícil como un equipo".

El Atleti ya está a una jornada del título, pero Simeone no varía su filosofía: "Preparar con la misma ilusión con la que llegué en el 2011 cuando llegué al equipo. Que el equipo sea aguerrido, que sostenga el ataque, que el aficionado se siga sintiendo orgulloso de lo que tenemos. Elegimos esta profesión intentando hacer lo mejor que podamos para llegar a estos momentos. Luego toca ganar a unos y perder a otros, pero lo hacemos con la misma pasión, como otros. Hay que prepararse de la mejor manera, no entiendo otra palabra que no fuera no aflojar".

