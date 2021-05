3 de 9

Después de jugar con Leo Messi y Kylian Mbappé, Neymar tiene un nuevo objetivo: compartir vestuario con Cristiano Ronaldo. En declaraciones para GQ Francia, el jugador ha respondido a la pregunta de con qué otro futbolista le gustaría jugar: "Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores como Messi y Mbappé. Pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo". [Lee la noticia completa]