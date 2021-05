Los árbitros de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid en la jornada 36 de La Liga

Guillermo Cuadra Fernández, del Comité Balear, y Jesús Gil Manzano, del Extremeño, han sido designados para dirigir dos de los partidos más importantes de la trigésima sexta jornada de La Liga, Atlético de Madrid - Real Sociedad y Granada - Real Madrid, respectivamente.

Javier Alberola Rojas (Comité Castellano Manchego), será el responsable del VAR en el encuentro del Wanda Metropolitano, mientras que Adrián Cordero Vega (C. Cántabro) lo será en el Nuevo Los Cármenes.

ÁRBITROS | Designaciones arbitrales para la jornada 36 de Primera División.



Designaciones jornada 36

Osasuna - Cádiz

Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR: José L. González González (C.C-Leonés)

Elche - Alavés

Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR: Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Levante - Barcelona

José Luis Munuera Montero (C. Andaluz)

VAR: César Soto Grado (C. Riojano)

Sevilla - Valencia

Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

VAR: I. Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Celta - Getafe

Mario Melero López (C. Andaluz)

VAR: César Soto Grado (C. Riojano)

Huesca - Athletic

Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

VAR: David Medié Jiménez (C. Catalán)

At. Madrid - R. Sociedad

Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear)

VAR: Javier Alberola Rojas (C. Manchego)

Valladolid - Villarreal

Ricardo de Burgos Bengoechea (C. Vasco)

VAR: I. Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Eibar - Betis

I. Díaz de Mera Escuderos (C. Manchego)

VAR: J. L. González González (C. C-Leonés)

Granada - Real Madrid

Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR: Adrián Cordero Vega (C. Cántabro).

