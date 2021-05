11 de 14

Xavi Hernández no quiere moverse del Al-Sadd. El exjugador del Barcelona, ahora en los banquillos, ha confirmado que está muy cerca de renovar con la entidad catarí. Su contrato acaba este mismo verano y había notables dudas sobre qué decisión tomaría. Los rumores sobre un posible regreso al conjunto catalán no eran pocos y las dudas que ha generado Koeman no hicieron más que reafirmar esa posibilidad. Sin embargo, el que fuera internacional con España ha aclarado de una vez dónde estará el año que viene.